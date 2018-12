"La data de 24 decembrie, peste 8.500 de politisti au fost angrenati in 200 de actiuni, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis marti Agerpres.

Potrivit sursei citate, au fost organizate 4.050 de patrule si s-a actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 256 de aparate radar.

Politistii au intervenit la 3.230 de evenimente, dintre care 2.733 au fost sesizate prin 112.

In urma activitatilor, au fost constatate 756 de infractiuni, 105 persoane fiind surprinse in flagrant delict.

"Au fost depistate si doua persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 26 de masuri preventive. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 3.150 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.000.000 de lei", se arata in comunicat.

Politistii rutieri au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 106 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost retinute 231 de permise de conducere - 30 pentru consum de alcool, 63 pentru depasirea limitei legale de viteza, 139 pentru alte abateri - si au fost retrase 31 de certificate de inmatriculare.

Politistii au actionat in sistem integrat alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precizeaza IGPR.