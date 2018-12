''A trecut un an de doliu pentru familia si pentru tara noastra. Dupa Regina Ana, Regele Mihai a plecat la cele vesnice, lasand tristete si un mare gol in sufletele noastre. Dar parintii mei au trait fiecare zi a vietii lor convinsi ca pentru tara noastra exista un 'maine'. Mama mea spunea adesea: 'Maine este o noua zi!'. Asemenea ei, as dori sa va transmit cateva ganduri, inainte de a incepe un an nou'', si-a inceput Majestatea Sa mesajul.

Principesa Margareta, despre preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania

'''', a spus Custodele Coroanei, potrivit Agerpres

Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, iar tara noastra va fi capabila sa incheie acest mandat cu succes, oricat de dificil ar fi acest lucru, este de parere Custodele Coroanei.

''Sunt sigura ca angajamentul nostru fata de Uniunea Europeana ramane constant si solid'', a adaugat ea.

Principesa Margareta, ''miscata de bunavointa'' exprimata de romani pentru Familia Regala

''', si-a incheiat Majestatea Sa, Margareta, mesajul.