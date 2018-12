Nutritionistul Lygia Alexandrescu precizeaza ca, inainte de orice, trebuie inteles faptul ca scopul acestei perioade este mentinerea greutatii si in niciun caz scaderea ei, pentru ca acest ultim demers ar aduce multa frustrare si indispozitie prin limitele stricte pe care le impune.

''Se pare ca dupa o astfel de perioada exista o crestere ponderala de 2-3 kg, care nu se mai pierd in totalitate in anul care tocmai va incepe. Peste tot in lume se cauta solutii la problema mentinerii greutatii corporale in perioada vacantei de Craciun. Un studiu britanic recent recomanda cantarirea constanta in aceasta perioada, fapt care ar conduce la un spor ponderal minim, sub 0,4 kg, comparativ cu 2,5 kg, cresterea in greutate a celor care nu se cantaresc decat la sfarsitul vacantei. Cert este ca nu e deloc usor sa se controleze aceasta perioada plina de ispite culinare si de indulgenta de rigoare, insa cu o abordare rationala, fara presiune, se poate depasi decent si fara sifonari semnificative ale imaginii toata aceasta parte a anului'', declara, pentru Agerpres, medicul.

Concentrarea ar trebui sa fie pe bucuria de a gusta din alimentele de calitate

Contorizarea caloriilor este, de asemenea, o strategie paguboasa, pentru ca se pot consuma alimente de calitate nutritionala inferioara, goale de nutrienti si care se vad repede pe cantar, mentioneaza nutritionistul.

''Si daca, atunci cand suntem in vizita sau suntem invitati, e mai greu de controlat calitatea alimentelor, acasa acest lucru se poate face cu usurinta. Si acest demers ar fi necesar sa inceapa de la lista de cumparaturi. Planificarea acestei liste este importanta, asa cum este important sa se mearga la cumparaturi numai dupa un mic dejun sau un pranz corect consumat, fara riscul de a umple cosul cu tot ce-i mai gustos si mai procesat'', sfatuieste medicul.

Aceasta arata ca respectarea retetelor traditionale, fara folosirea surogatelor, este importanta in economia echilibrului emotional in aceasta perioada.

''Grija de a inlocui maioneza de casa, clasica, cu ou cu o maioneza light facuta cu lapte sau numai mustar, de a inlocui cartoful de la salata boeuf cu cartof dulce, de a face cozonacul cu indulcitor streseaza si rezultatul este frustrarea. Frustrare ca produsul finit nu e la fel de gustos cum era candva, frustrare pentru tot extra efortul depus. Mai utila ar fi grija pentru calitatea alimentelor, in special a carnii (iar carnea de porc, de pasare de curte merita cautate), si pentru metoda de gatire a produselor traditionale: nu se prajeste ceapa pentru sarmalute, nu se frige carnea de porc in flacara directa, mai ales daca nu a fost degresata, nu se foloseste gelatina de sinteza la piftie, ci se fierbe carnea cu oasele de rigoare cu multa rabdare, nu se foloseste ulei procesat la cald pentru gatire, maioneza, ci unul presat la rece'', este recomandarea medicului.

Timing-ul meselor este si el important, ne spune nutritionistul

Pentru a usura aportul energetic de la masa de pranz, aperitivele de tip toba, leber, muschi se vor consuma dimineata, lasandu-se o pauza de minimum 3 ore pana la urmatoarea avalansa de alimente, care la pranz sunt mai consistente. Cina n-ar prea avea motiv sa existe in zilele de Craciun sau poate sa fie constituita din lactate fermentate - chefir, sana, iaurt de baut partial ecremate, sfatuieste medicul.

O alta recomandare a nutritionistului se refera la muraturi

Si pentru cozonac medicul face anumite recomandari. ''Cozonacul este absolut firesc sa fie pe masa, insa nu se va consuma imediat dupa o masa bogata in proteine si grasimi, cum e pranzul. La 2 ore dupa pranz si dupa ce s-a facut niscaiva miscare, macar si spalatul vaselor, daca nu chiar o jumatate de ora mers pe jos, se poate consuma o felie de cozonac, ideal de casa, fara E-urile de rigoare'', mentioneaza medicul.

Atentie trebuie acordata si marimii portiei, evitarii alimentelor grase, a celor obtinute prin prajire, precum si a sosurilor grele (chiar si in salate), limitarii alimentelor care favorizeaza indigestia: suc de portocale sau de rosii, condimentele in exces, mai ales sarea iodata - avertizeaza nutritionistul.

Hidratarea corecta este esentiala

Apa trebuie consumata pe tot parcursul mesei in cantitati mici si dese pentru a mentine sistemul digestiv activ si pentru a evita deshidratarea.

In ceea ce priveste alcoolul, consumul acestuia necesita o atentie sporita intrucat consumul lui excesiv creeaza o serie de probleme: creste presiunea arteriala a sangelui, creste cantitatea de enzime hepatice necesare descompunerii acestuia, creste activitatea sistemului nervos central si favorizeaza aparitia tulburarilor gastro-intestinale.

''Cu toate acestea, de sarbatori se consuma mari cantitati de alcool sub diverse forme. Vinul rosu este bautura sezonului si trebuie consumat cat mai natural, fara aditivi (pentru a evita migrenele) si, de asemenea, nu trebuie uitat ca beneficiile sale scad cu cresterea cantitatii consumate. Vodca este alcool pur si care prin metabolizare se transforma in compusi toxici, deci trebuie monitorizata cu atentie cantitatea consumata. Pentru a tine o evidenta clara a consumului de alcool trebuie sa se evite umplerea continua a paharului neterminat'', spune specialistul in nutritie.

Miscarea dupa fiecare masa copioasa este importanta pentru mentinerea valorilor glicemice in niste limite cat mai apropiate de cele normale, a tonusului muscular, pentru o digestie mai usoara - este o alta recomandare a medicului.

Odihna si mai ales somnul de minimum 7 - 8 ore/noapte vor ajuta la o mai buna recuperare fizica si emotionala in aceasta perioada.

''Si astfel, prin interventii minore nestresante asupra obiceiurilor alimentare si cu o atitudine pozitiva, se pot trai frumos aceste sarbatori crestine minunate'', concluzioneaza Lygia Alexandrescu.