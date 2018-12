Societatea Ornitologica Romana precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, ca Fasa lui Richard (Anthus richardi) a fost observata de directorul de conservare al Societatii Ornitologice Romane, Ciprian Fantana, in zona lacului Techirghiol.

"Eram la Techirghiol intr-un program de monitorizare a speciilor de pasari migratoare si de apa. In timp ce numaram califarii, am observat o pasare de dimensiuni mici care s-a ridicat in zbor de la malul apei si care a scos un sunet care mi-a amintit de Anthus richardi. Din fericire, am putut-o urmari cu luneta si sa imi dau seama unde s-a reasezat. M-am apropiat de locatie si dupa o perioada relativ scurta am reusit sa fac si cateva poze ca sa documentez observatia", a spus Ciprian Fantana.

Pasarea a fost observata pe 20 decembrie, iar lacul Techirghiol a devenit un loc de intalnire si pentru alti biologi.

Aceasta pasare cuibareste in Siberia, in Asia si ierneaza in India si in Asia de sud-est. Apare foarte rar, dar regulat, in vestul Europei, si de obicei toamna, intre lunile septembrie si noiembrie. Fasele sunt pasari mici, au o lungime a corpului care ajunge la maximum 20 de centimetri si o greutate de 25-36 de grame. Nici cand isi desfac aripile nu sunt impresionante, anvergura ajunge la 33 de centimetri. Sunt inrudite cu codobaturile, sunt extrem de circumspecte si nu permit apropierea oamenilor, arata SOR.

Nu este prima observatie in tara noastra, ci a treia, dar este pentru prima oara cand biologii au reusit sa si fotografieze pasarea.

Societatea Ornitologica Romana (SOR) este cea mai importanta organizatie independenta de conservare a pasarilor din Romania.