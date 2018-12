Valentin Dorel Sleapca, in varsta de 27 de ani, locuia in Nottingham, Marea Britanie, si urma sa revina in Romania pentru a petrece sarbatorile cu familia.

Dupa cateva zile de cautare, trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit intr-o toaleta publica, dupa ce s-a spanzurat, scrie Antena3.ro.

Tatal barbatului este ferm convins ca baiatul sau nu s-ar fi sinucis.