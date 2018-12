Conform IGSU, incercarile de resuscitare a minorilor, care suferisera si arsuri, au esuat, medicii declarand decesul.

Cei trei copii, cu varste de 10 luni, doi ani si 10 luni si, respectiv, patru ani, fusesera gasiti inconstienti in incaperea in care izbucnise incendiul.

"Cei trei copii sunt inconstienti, prezinta intoxicatii grave si arsuri din cauza flacarilor. Cauza incendiului a fost o soba lasata nesupravegheata si deschisa, iar in imediata apropiere era patul in care se aflau cei trei copii", preciza IGSU, intr-un comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit aceleiasi surse, minorii au fost lasati singuri in casa, in timp ce mama lor hranea animalele in curte.

"Pe fondul lipsei de supraveghere, copiii au devenit principalele victime ale incendiilor produse la locuinte si gospodarii. In acest context, pentru prevenirea acestor evenimente tragice, le reamintim parintilor ca se interzice lasarea copiilor singuri in incaperi in care sunt mijloace de incalzit in functiune", subliniaza IGSU.