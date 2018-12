Presedinta Colegiului regal de medicina familiei din Marea Britanie, Helen Stokes-Lampard, a atras atentia ca singuratatea si izolarea sociala pot fi la fel de daunatoare pentru sanatatea unei persoane ca si bolile cronice. Ea ii incurajeaza pe oameni sa se comporte precum "buni cetateni" si sa interactioneze in mod "semnificativ" cu prietenii si vecinii lor.

"Orice festivitate sau adunare in care oamenii se reunesc poate epuiza sau amplifica senzatiile de izolare sau de singuratate. In general, oamenii sunt deja vulnerabili, iar tulburarile afective sezoniere sunt amplificate de faptul ca "este mai intuneric, iar zilele sunt mai scurte", a declarat ea pentru Press Association, potrivit Agerpres.

"In postura de medici generalisti avem de-a face cu oamenii in cadrul comunitatilor lor, facem parte din comunitatile lor si observam efectul advers pe care aceste lucruri il asupra sanatatii lor - acestea sunt la fel de nocive ca si bolile cronice. Intr-o perioada de sarbatoare si bucurie, (petrecuta) in special cu cei dragi, nu trebuie sa uitam sa fim buni cetateni. (...) Sa purtam o scurta conversatie. Sa ii intrebam pe oameni ce fac, nu doar intr-un mod banal", a adaugat Stokes-Lampard.

"Intr-o lume in care suntem conectati mai mult ca oricand prin intermediul retelelor de socializare, auzim sau vedem ca alti oameni sunt mai putin conectati cu cineva care sa ii tina de mana in momentele grele", a atras atentia medicul care a facut aceste comentarii dupa ce datele publicate recent de Biroul National de Statistica (ONS) au relevat ca Marea Britanie se confrunta cu o adevarata epidemie de singuratate.

Marea Britanie are un ministru al Singuratatii

Potrivit cifrelor ONS, atat adultii cat si copiii sunt afectati de singuratate. Una din douazeci de persoane (5%) din Marea Britanie declara ca se simte singura deseori sau intotdeauna, conform statisticilor. In plus, 16% dintre britanici se simt singuri uneori si aproape un sfert au recunoscut ca s-au simtit ocazional singuri.

Conform cifrelor publicate luna aceasta de ONS, 14% dintre copiii cu varste intre 10 si 12 ani se simt deseori singuri. De asemenea, unu din zece tineri cu varste intre 16 si 24 de ani (9,8%) declara ca s-a simtit "deseori" singur.

In luna ianuarie, premierul Theresa May a descris singuratatea drept "trista realitate a vietii moderne pentru prea multi oameni" si a anuntat implementarea unor masuri printre care si numirea unui ministru al Singuratatii, cu misiunea de a limita izolarea crescanda resimtita in Marea Britanie.