Luni, 24 decembrie, intre orele 2 si 21, in cea mai mare parte a zonei montane, temporar va ninge, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent. Vantul va sufla tare, indeosebi in zona inalta a Carpatilor Meridionali cu rafale de peste 90...100 km/h. Ninsoarea va fi viscolita si vizibilitatea va scadea semnificativ. Ninsori in general moderate cantitativ vor fi si in Maramures si local in nordul si estul Transilvaniei.

Totodata, intre 23 decembrie, ora 14 si 25 decembrie, ora 06, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, temporar cu rafale de 65...70 km/h, iar pe creste va depasi 80 km/h. Din a doua parte a zilei de luni (24 decembrie) vantul se va intensifica si in zonele joase de relief, indeosebi din sud-vestul, centrul si estul tarii, cu viteze la rafala, in general de 50...55 km/h.

Temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, pe arii mai extinse incepand din a doua parte a noptii de duminica spre luni (23/24 decembrie), cand in zonele joase de relief din vest, nord si centru se vor acumula 10...15 l/mp si izolat 25 l/mp, favorizand topirea stratului de zapada. In zona de munte, treptat vor predomina ninsorile, iar pe parcursul zilei de luni (24 decembrie) in Maramures, Transilvania si jumatatea de nord a Moldovei, ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare.

In centrul, estul si sudul teritoriului, vor fi conditii pentru depuneri de polei, iar in noaptea de luni spre marti (24/25 decembrie) se va forma ghetus.