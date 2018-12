Initial, INCDFP a anuntat producerea unui cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, la ora 8.56, in judetul Timis, la o adancime de 30 kilometri.

Ulterior, INFP a rectificat informatiile, astfel ca nu mai este semnalat niciun seism produs duminica in judetul Timis, in schimb s-au inregistrat cinci cutremure in Serbia, din care patru la granita cu Romania.

Cel mai puternic cutremur s-a produs la ora 8.33, la o adancime de doar 5 kilometri, avand magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter.

Seismul de la ora 8.56 este localizat tot in Serbia, la granita cu Romania, la adancimea de 5 kilometri, avand magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter.

Celelalte cutremure inregistrate duminica dimineata au magnitudinea de 2,1 grade, 2,3 grade si 2,4 grade pe scara Richter.