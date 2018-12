Petre Florin Manole spune ca nu exista probe audio-video din sectie si ca se va adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru remedierea situatiei, iar concluzia sa este ca ”increderea cetateanului in institutii este o lozinca ridicola daca ajungi sa fii amenintat in sectia de politie”.

"Sunt chiar acum la Sectia de Politie nr 1. Ascult cum sunt amenintat de 3 indivizi: te omor, cutite, iesi afara sa vezi tu, etc. Am venit aici pentru ca o ruda, lovita si amenintata, m-a sunat - e dreptul sau legal sa faca asta. Mi-a spus ca 3 barbati il ameninta in sectia de politie si ii e frica pentru ca politistii asista pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagereaza. In zona de relatii cu publicul, in fata politistului de serviciu sunt amenintat la randul meu”, a relatat sambata seara, pe Facebook, deputatul PSD.

Manole mentioneaza ca, daca depune o plangere, nu poat aduce probe audio-video pentru ca - i se spune - supravegherea in interiorul sectiei e doar video, nu si audio.

„Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frica. Ce fac insa altii, mai vulnerabili, in alte cazuri? Le influenteaza amenintarile declaratiile pe care le fac? Sigur ca da. E normal sa te temi pentru siguranta ta IN sectia de politie? Sigur ca nu. O sa adresez o intrebare Ministrului de Interne: cate sectii au supraveghere audio-video? Cate nu au? Cum putem sa remediem situatia? Este imperativ sa rezolvam aceasta problema. Daca ea exista la Sectia nr 1, in centrul Bucurestiului, sigur exista si in alte parti. Increderea cetateanului in institutii este o lozinca ridicola daca ajungi sa fii amenintat in sectia de politie”, incheie deputatul PSD.

Postarea sa a strans peste 200 de comentarii, iar internautii ii spun ca aceasta este consecinta politicii PSD, partid din care face parte, de a favoriza infractorii.



Politia Capitalei precizeaza ca ”un barbat care si-a declinat o calitate oficiala” a vrut sa asiste, la Sectia de Politie nr 1, la audierea persoanelor implicate intr-un incident reclamat de un taximetrist care ar fi fost lovit de un client, insa nefiind aparator al niciunuia dintre cei implicati, a fost refuzat. Ulterior, a sustinut ca a fost amenintat pe holul sectiei de politie, dar nu a vrut sa depuna plangere, mai mentioneaza politia.