"In cursul zilei de ieri (sambata - n.r.) a avut loc o avarie la magistrala 2, care alimenteaza cu energie termica aproximativ 30% din municipiul Bucuresti. (...) In cursul zilei de astazi starea de normalitate va reveni", a declarat Burghiu, duminica, intr-o interventie telefonica la Digi 24.

El a explicat ca aceasta magistrala are peste 52 de ani, desi durata de viata data de producator a fost de 25 de ani.

"„Desi avaria si repararea avariei in sine dureaza nu foarte mult, adica 2-3 ore, exista un interval de reumplere a conductei. Se lucreaza pe apa cu temperaturi de peste 100 grade. Pentru a interveni, trebuie sa golim reteaua, sa o ventilam pentru ca atunci cand se sparge, apa intra in galerie si se creeaza forte mult abur iar sudorii nu pot intra. Dupa care are loc repararea in sine. Ulterior are loc umplerea retelei si ajunge la o presiune conforma specificatiilor tehnice. Tocmai de asta, acest interval de reparare pe care lumea il simte se prelungeste”, a explicat el administratorul special RADET.

"In primavara acestui an o sa demaram cea mai ampla campanie de reparatii si investitii pe care RADET a avut-o din istorie. Documentatia e aproape pregatita si nu mai avem decat sa le postam pe sistemul public de achizitii, SICAP”, a adaugat el.



Pe site-ul RADET este anuntata lista cu zonele afectate de avaria termica si ora estimativa de punere in functiune.