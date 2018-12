UPDATE - Mihai Șora și Oana Pellea citesc numele tuturor celor care și-au pierdut viața în zilele Revoluției. UPDATE - În jur de 3.000 de oamenii merg în marș, în centrul Capitalei, pentru a comemora eroii Revoluției din 1989. Printre manifestanți este și Dacian Cioloș, președintele partidului PLUS. Mihai Șora și Oana Pellea citesc numele tuturor celor care și-au pierdut viața în zilele Revoluției.- În jur de 3.000 de oamenii merg în marș, în centrul Capitalei, pentru a comemora eroii Revoluției din 1989. Printre manifestanți este și Dacian Cioloș, președintele partidului PLUS.



O parte dintre manifestanti au steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene. De asemenea, in Piata Victoriei a fost desfasurat, pe jos, un banner pe care scrie "Cinste martirilor pt libertate!", dar si un altul, pe care se afla o candela aprinsa, cu fotografii de arhiva din timpul Revolutiei din 1989.

"Niciodata in cei 29 de ani, in aceasta zi de 22 decembrie nu am fost atat de fericit", a spus presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Doru Maries.La inceputul actiunii, un grup de persoane a scandat "Rezistam, nu cedam!".

Potrivit mesajului organizatorilor, care i-au rugat pe participanti sa vina cu candele, evenimentul are ca principal scop comemorarea victimelor evenimentelor din decembrie 1989.

"Decembrie 89. 1116 morti pentru libertate si dreptate. Ei nu au murit pentru gratierea infractorilor!", se arata intr-un mesaj de pe imaginea de coperta a evenimentului anuntat online. "Ei au crezut in libertate in cele mai negre vremuri ale Romaniei", mai spun organizatorii manifestatiei despre victimele Revolutiei din 1989.

Potrivit paginii de socializare, traseul marsului va fi: Piata Victoriei - Piata Universitatii - Sala Dalles - Palatul Regal.