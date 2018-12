Este vorba despre organizatiile civice Rezistenta, Coruptia Ucide si Initiativa Romania, care au precizat ca, de la ora 17.00, protestul din fata sediului Guvernului va fi urmat de un mars al tacerii spre Piata Universitatii, ”pentru a aprinde candele si pentru a citi numele fiecarui erou”, scrie stirileprotv.ro.

Organizatorii mai spun in acest apel ca eroii revolutiei din 1989 ”nu au murit pentru amnistia si gratierea ticalosilor”.

"Decembrie 1989. 1116 de oameni au murit pentru libertate. Nu au murit pentru amnistia si gratierea ticalosilor. Au murit pentru DREPTATE si pentru LIBERTATE. Acum, la mai putin de 29 de ani, lupta lor risca sa fie in zadar. Libertatea si dreptatea sunt in pericol.

Pe 22 Decembrie 2018 le vom onora sacrificiul. Si vom spune ca si EI: NU VREM INTUNERIC! VREM DEMOCRATIE! VREM LIBERTATE!".

Rugaminte: Veniti fiecare cu cate o candela. Ne vom strange la ora 16:00 in Piata Victoriei, iar la ora 17:00 vom pleca in mars spre Piata Universitatii pentru a aprinde candele si pentru a citi numele fiecarui erou. EI au crezut in libertate in cele mai negre vremuri ale Romaniei. VOI CREDETI?", se arata in mesajul de pe Facebook.

La randul sau, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu a scris pe aceeasi retea de socializare ca va fi prezent sambata in Piata Universitatii, ”cu toata familia”.