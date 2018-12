Castile wireless au multe avantaje, lasand putin deoparte simplul fapt ca poti sa scapi in sfarsit de firele care te incurcau, atunci cand aveai chef sa asculti muzica la sala, sau iti faceai alergarea de dimineata. Ele au o tehnologie moderna si se pot conecta la orice telefon, indiferent de model, prin bluetooth. Prin urmare, nu vei avea nevoie de niciun adaptor pentru iPhone sau pentru un alt telefon. Trebuie doar sa activezi conexiunea bluetooth de pe telefon si ai liber la distractie. Iata mai jos cateva avantaje reale pe care ti le aduce o pereche de casti bluetooth fara fir.

1.Calitatea sunetului este foarte buna

Castile bluetooth fara fir sunt dotate cu o tehnologie de ultima ora, astfel incat ofera un sunet de foarte buna calitate. Evident, conteaza ce model si ce marca alegi, exact ca in cazul castilor obisnuite. Daca vrei o percehe de casti wireless de calitate, va trebui sa platesti ceva mai mult, dar investitia merita. Retine insa ca la nivel de calitate a sunetului nu exista nicio diferenta intre castile fara fir si cele cu fir.

Cele mai bune casti wireless sunt considerate cele de tipul over-ear (peste ureche), pentru ca sunt mult mai confortabile si nu exercita presiune pe ureche. Au cupele mai mari, astfel incat acopera foarte bine urechea si o izoleaza de sunetele din exterior, prin urmare vor reda cu mai mare fidelitatea muzica.



Dar, daca vrei sa folosesti casti fara fir in timp ce faci sport, trebuie sa alegi un model mai mic, pentru ca niste casti mari te vor incurca. In cazul acesta, cele mai bune sunt castile in-ear, care se introduc in ureche.

2. Ai libertate deplina de miscare

3. Poti raspunde mult mai simplu la telefon

4. Le poti folosi la volan

5. Se pot conecta la orice dispozitiv cu bluetooth

Ca orice dispozitiv fara fir, si castile cu tehnologie bluetooth iti ofera marele avantaj al liberatatii de miscare. Le poti folosi ca sa asculti muzica sau ca sa vorbesti la telefon in timp ce esti la volan, cand te plimbi, faci sport sau treaba prin casa. Nu te vei mai incurca in fire, iar muzica iti va face in acelasi timp orice activitate mult mai placuta.Multe modele de casti bluetooth fara fir au un buton special, pe care il poti apasa, pentru a raspunde la telefon. Spre exemplu, daca asculti muzica la casti in timp ce faci sport, acestea fiind conectate la telefonul tau prin bluetooth, atunci cand cineva te suna, poti raspunde foarte simplu. Nu trebuie sa scoti castile, doar apesi pe acest buton si raspunzi. Simplu, nu? Dupa terminarea apelului, melodia pe care o ascultai va fi reluata fix din punctul in care ai pus PAUSE. Rapid, simplu si confortabil, acest sistem iti lasa libertate de miscare, in toate activitatile pe care le faci.Sa vorbesti la telefon in timp ce conduci este si periculos si ilegal, iar daca esti prins facand asta risti o amenda mare. Insa poti evita de la bun inceput situatia neplacuta, daca folosesti casti fara fir. Utilizarea lor la volan este permisa, pentru ca iti lasa mainile libere, astfel incat ai un control deplin al volanului si al comenzilor masinii.Castile fara fir se pot conecta la tableta, telefon si la alte dispozitive care au aceasta tehnologie bluetooth. Le poti conecta la un player MP4, la un computer, la laptop sau chiar la un televizor cu functie bluetooth inclusa. Marele avantaj in acest caz este ca vei putea asculta muzica sau emisiunea preferata folosind castile, deci nu vei deranja pe nimeni. In plus, vei putea merge dintr-o camera in alta, fara sa-ti fie teama ca vei pierde niciodata refrenul tau preferat.

Iata de ce ar fi bine sa alegi o pereche de casti bluetooth fara fir in locul unora obisnuite. Castile wireless iti asigura libertate de miscare, pot fi folosite oriunde si oricand si se conecteaza la orice dispozitiv care are bluetooth, fara sa ai nevoie de vreun cablu. Iar toate astea, la o calitate sunetului deosebita!