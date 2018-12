Trebuie sa retinem, totusi, ca durerile de articulatii se pot manifesta in orice alta parte a corpului si nu trebuie sa le ignoram in momentul in care apar, bazandu-ne pe faptul ca se vor diminua in timp. In functie de intensitatea durerii si localizarea acesteia, unele dureri articulare necesita un tratament indelungat pe care il poate prescrie doar medicul specialist.

Factori ce cauzeaza durerile articulare

Cauzele durerilor articulare pot fi multiple: de la diferite traumatisme si boli care afecteaza articulatiile, pana la gen (femeile sunt mai predispuse durerilor articulare si aparitiei osteoporozei sau artritei, in comparatie cu barbatii), istoricul familial, obezitatea, bolile cu transmitere sexuala etc.

Durerea intensa locala este caracteristica principala a inflamatiei articulatiei, cunoscuta si ca artrita. Cele mai cunoscute doua forme ale artritei sunt osteoartrita si poliartrida reumatoida. De asemenea, alte cauze ale durerii articulatiilor pot include:



boala Lupus;

guta;

tendinita sau inflamatia unui tendon;

anumite boli infectioase, precum oreionul, hepatita, gripa;

o trauma la nivelul articulatiilor;

bursita – adica inflamatia unui sac de dimensiuni reduse din apropierea articulatiilor, care contine lichid si poarta numele de bursa;

rodarea cartilajului din rotula;

folosirea excesiva a unei articulatii (acest fenomen este intalnit la persoanele care depun efort fizic sustinut)

cancerul;

sarcoidoza.

Cum putem ameliora simptomele durerilor articulare

Pentru a determina cauza si a alcatui o schema de tratament este necesara vizita la medicul specialist, care va investiga amanuntit problema si va indica tratamentul adecvat, in functie de cauza si intensitatea acesteia.

Durerile articulare pot fi controlate adoptand un stil de viata sanatos, o dieta bogata in minerale si calciu, fizioterapie sau tratamente alternative. Remediile naturiste, dar si suplimentele alimentare bogate in minerale si colagen, ajuta corpul sa lupte impotriva instalarii durerilor articulare.

Cele mai eficiente remedii naturiste sunt:

ghimbirul – un studiu recent realizat de Universitatea din Miami a concluzionat ca doua capsule de extract de ghimbir pe zi pot contribui la ameliorarea durerilor articulare si a inflamatiilor; acesta poate fi achizitionat din orice plafar si este recomandat a fi consumat prin dizolvarea intr-un pahar cu apa de doua ori pe zi;

ceaiul verde este un alt remediu natural, antioxidantii pe care ii contine putand combate aparitia artritei si a durerilor pe care aceasta le cauzeaza;

un regim alimentar sanatos, din care se elimina pe cat posibil carnea rosie, intrucat creste nivelul de colesterol din artere, lactoza, intrucat laptele contine o proteina care poate duce la aparitia durerilor articulare si ouale, deoarece colesterolul pe care il contine galbenusul poate stimula aparitia durerilor articulare;

vitamina E, care se gaseste in legumele cu frunzele verzi, sau pe care o poti achizitiona de la plafar (este indicat sa iei doua capsule zilnic);

uleiul de ficat de cod – dupa cum stii deja, uleiul de peste reprezinta o sursa bogata in acizi grasi omega-3; incearca sa introduci in dieta ta o lingurita de ulei de cod zilnic;

quinoa si amarant, doua tipuri de cereale a caror eficienta impotriva durerilor articulare a fost dovedita prin studii;

zeama de lamaie, de preferat dizolvata intr-un pahar cu apa calduta pentru a nu afecta stomacul;

Suplimentele alimentare care contin colagen pot contribui la prevenirea durerilor articulare, intrucat colagenul este proteina cea mai des intalnita in corpul uman, fiind componenta principala a tesutului conjunctiv – testutul din care sunt formate cartilajele, oasele, tendoanele, ligamentele.

Pentru ca acesta sa se formeze in corp este necesara vitamina C, de aceea cele mai multe suplimente alimentare pe care le intalnim in farmacii si care sunt destinate durerilor articulare contin aceste doua substante. Un supliment eficient in preventia durerilor articulare trebuie sa asigure functionarea optima a sistemului osos si sa amelioreze simptomele afectiunilor reumatice (vezi aici pret Supramax Articulatii).

Indiferent de cauzele inflamatiei articulatiilor, daca acestea persista si sunt insotite de dureri intense, nu intarzia consultul medical, intrucat doar medicul poate determina cauzele si tratamentul adecvat in functie de simptomele pe care le prezinti. Nu neglija nici stilul de viata sanatos si alimentatia corespunzatoare, care contribuie intr-o mare masura la prevenirea acestor tipuri de dureri.