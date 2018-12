"Astfel, duminica, 23 decembrie 2018, intre orele 12.00-15.00, 'Tramvaiul lui Mos Craciun' va circula pe traseul Depoul Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Sos. Stefan cel Mare, Obor, Calea Mosilor, Piata Sfantul Gheorghe si retur.



Copiii care vor calatori cu 'Tramvaiul lui Mos Craciun' vor fi intampinati intr-un mod inedit de batranul Mos.

Micutii vor putea sa ii spuna Mosului cele mai frumoase poezii, in urma carora vor fi rasplatiti cu cadouri surpriza de la acesta si de la spiridusii sai.

Nici cei mari nu vor fi uitati, acestia vor putea asculta colinde cantate de corul angajatilor STB SA.

'Tramvaiul lui Mos Craciun' este un tramvai de epoca, modernizat in cadrul Uzinei de Reparatii a STB SA, tip 3.16 - Rathgerber, fabricat in perioada 1966-1969, intrat in inventarul RATB in anul 1999. Caracteristicile tehnice sunt: lungime – 16.7 m; latimea – 2.35 m; greutate – 23.3 t; locuri pe scaune – 40; capacitate – 151 calatori. A circulat in Bucuresti pana in anul 2002, dupa care a fost transformat in vagon tip restaurant, in cadrul Uzinei de Reparatii a RATB", se arata intr-un comunicat.