De sambata de la ora 05:00 pana duminica la ora 18:00 "in zona montana a judetelor Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud si Cluj, mai ales la altitudini de peste 1500 m, temporar va ninge, stratul de zapada nou depus va fi consistent, iar vantul va sufla tare, cu rafale de peste 80 km/h. Ninsoarea va fi viscolita si vizibilitatea va scadea semnificativ", se arata in atentionarea cod galben.

In acelasi interval, "la munte la altitudini indeosebi sub 1500 m vor fi precipitatii mixte in general moderate cantitativ ce vor favoriza depunerile de polei, iar vantul va avea intensificari temporare cu rafale in general de 50…55 km/h.

In zonele joase de relief din jumatatea de nord a tarii, temporar se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie ce vor favoriza formarea poleiului.

In cursul noptii de duminica spre luni si pe parcursul zilei de luni vor fi precipitatii in toate regiunile, mai insemnate cantitativ in zonele de munte unde vor predomina ninsorile", anunta meteorologii.