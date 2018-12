"In Decembrie 1989, satui de abuzuri si neajunsuri, romanii au ales sa lupte in strada pentru idealurile lor. Semenii nostri si-au dat viata pentru ca noi sa traim astazi in libertate si democratie. Voi milita, in continuare, pentru aflarea adevarului si pedepsirea celor vinovati pentru crimele comise atunci.

Istoria ne arata ca niciun regim care isi umileste si dispretuieste propriii cetateni nu poate rezista. Romanii nu vor mai tolera o guvernare autocratica, bazata pe abuzul de putere, pe coruptie, incompetenta si pe dispretul profund fata de cetatean. Onoram memoria victimelor Revolutiei doar opunandu-ne ferm oricaror atacuri impotriva justitiei si a institutiilor democratice", a scris Klaus Iohannis.