Aportul de lichide dar si cantitatea pe care o consumam in timpul iernii sunt vitale pentru functionarea corecta a organismului nostru. Exercitiul fizic ne poate deshidrata pe timpul iernii la fel sau chiar mai mult decat vara, din cauza lipsei de umiditate din atmosfera. Pentru cei care fac sport si antrenament fizic in mod regulat, nevoia de hidratare este mai ridicata.

Sporturile practicate iarna, precum schiul sau snowboardingul, necesita un efort considerabil, de aceea este nevoie ca aportul de lichide sa fie mai mare. Totodata, iarna avem tendinta sa purtam mai multe straturi de haine atunci cand facem sport, mai ales in aer liber, ceea ce face ca organismul nostru sa depuna mai mult efort pentru a ne racori, transpirand mai mult. Trecerea repetata de la aerul cald din interior la aerul rece de afara si invers reprezinta, de asemenea, un factor de stres pentru corpul nostru iarna.

Nevoia de hidratare nu se schimba in lunile de iarna

Cantitatea totala de lichide pe care trebuie sa le consumam intr-o zi include atat bauturi, dar si alimente. Aproximativ 75-80% din necesarul de apa al organismului uman ar trebui sa provina din lichide, iar restul de 15-20% din fructe si legume, care sunt, de asemenea, bogate in apa. Desi barometrul consumului recomandat este de doi litri de lichide pe zi, majoritatea persoanelor au nevoie de o cantitate mai mare, in functie de inaltime, sex, greutate, starea generala de sanatate, cu precadere acele persoane care practica sport.

Potrivit unui comunicat remis 9am, iarna putem completa cantitatea de apa consumata cu alte bauturi obtinute din ingrediente naturale, ceaiuri, supe, fructe sau legume, care pot asigura organismului nostru necesarul zilnic de lichide pentru o hidratare corespunzatoare.

„In timpul iernii suntem tentati sa diminuam cantitatea de lichide consumate, insa contrar a ceea ce s-ar putea crede, iarna exista un risc chiar mai mare de deshidratare decat vara. Din categoria bauturilor care pot completa necesarul zilnic de lichide pe timpul iernii se numara si berea fara alcool. Calitatea nutritionala a berii este pastrata indiferent de anotimp, iar vitaminele, fibrele si antioxidantii din bere sunt elemente de care organismul nostru are nevoie si iarna. In plus, in contextul aportului caloric pe care il contine de obicei masa de Craciun a romanilor, este bine sa amintim de continutul extrem de redus in calorii al berii fara alcool, de doar 105 kcal la un pahar de 250 ml”, a declarat dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Ceaiul este una dintre bauturile vedeta ale sezonului rece care nu doar ca poate asigura hidratarea de care avem nevoie, dar contribuie si la intarirea sistemului nostru imunitar, fixeaza mineralele si creste capacitatea de aparare a organismului.

Pe langa aportul de apa, fructele si legumele contin substante nutritive, cum ar fi antioxidanti, vitamine si minerale, care pot intari sistemul imunitar.