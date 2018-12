Ia deciziile pe care le amani de mult timp

Sunt multi cei care sunt nemultumiti de locul lor actual de munca, dar nu fac nimic in aceasta privinta. Motivele pot fi multe: obisnuinta, comoditatea, teama de a o lua din nou de la capat, amanarea actualizarii CV-ului, frica de esec etc. Insa cu cat stai mai mult la un job care nu iti mai aduce nicio satisfactie, in care te-ai plafonat si simti ca nimic nu te mai motiveaza, cu atat iti va fi mai greu sa iesi din acest cerc vicios. Propune-ti sa fii proactiv la inceputul anului si sa faci ceva pentru a-ti schimba cariera.

De asemenea, nu uita sa te informezi din timp cu privire la ce presupune demisia fara preaviz sau concediul din preaviz, dar si sa te asiguri ca stii cum arata un model de cerere de demisie. Toate aceste informatii iti vor scuti mult timp si efort atunci cand te vei decide sa iti cauti un alt loc de munca.

Fa un bilant anual al progresului tau profesional

Probabil te gandesti zilnic la locul tau de munca, insa rareori ai timp sa te gandesti unde se indreapta cariera ta. Multi angajati ajung sa se plafoneze la serviciu, mai ales atunci cand bat pasul pe loc, fara sa avanseze in nicio directie. Pentru a evita aceasta situatie, iti poti face anual un fel de bilant profesional, in care sa te gandesti la ce vrei sa faci pe viitor, ce te multumeste la actualul loc de munca, ce te nemultumeste, ce schimbari ai implementa, dar si daca serviciul actual te ajuta in vreun fel sa iti atingi obiectivele pe termen lung.

Acest bilant profesional este precum controlul medical anual: necesar pentru oricine vrea sa aiba un parcurs cat mai de succes si sa imbunatateasca acele lucruri sau situatii de care nu sunt pe deplin multumiti.

Actualizeaza-ti CV-ul

Chiar daca nu iti cauti acum un loc de munca, asta nu inseamna ca ar trebui sa iti lasi CV-ul neactualizat pana cand te decizi sa iti schimbi jobul. Intotdeauna poate aparea o oportunitate in care este bine sa ai CV-ul gata facut. Poate auzi de un job atractiv de la un prieten sau poate cineva are nevoie rapid de un candidat pentru un interviu, iar tu te potrivesti perfect postului.

CV-ul tau trebuie sa fie in permanenta actualizat mai ales daca esti prezent pe retele de socializare precum LinkedIn, locul de unde recrutorii incep adeseori cautarile pentru posturi vacante. Poti avea surpriza sa apara o oferta de nerefuzat, chiar daca nu iti cauti activ un alt loc de munca, si nu ai vrea sa ratezi aceasta oportunitate doar pentru ca nu ti-ai adus CV-ul la zi.

Trece in revista toate lucrurile pe care le ai de invatat

Este important sa stii cu exactitate care sunt abilitatile tale si lucrurile pe care stii cel mai bine sa le faci, dar si ce mai ai de invatat. Astfel, iti vei putea incepe anul cu un scop precis, si anume acela de a te pune la punct cu acele aptitudini care iti lipsesc sau pe care nu le-ai deprins in totalitate.

Poate vrei sa urmezi un curs de perfectionare sau poate iti dai seama ca o abilitate pe care nu o stapanesti atat de bine ti-ar putea prinde de minune pe viitor, in cariera. Este mult mai usor sa iti dai seama de lucrurile pe care le ai de invatat atunci cand treci pe foaie ce stii sa faci si ce nu. De asemenea, daca ai un mentor la locul de munca, nu te sfii sa ceri o evaluare obiectiva, astfel incat sa ai o privire de ansamblu asupra locului in care te afli, din punct de vedere profesional.

Extinde-ti reteaua de cunostinte

Poate cea mai usoara modalitate de a-ti gasi un job nou sau de a nu rata o oportunitate unica este sa ai o retea extinsa de cunostinte care sa te poata recomanda atunci cand o companie cauta persoana ideala pentru un anumit post.

Sunt multi cei care au senzatia ca socializarea cu oamenii din domeniul in care lucreaza este o pierdere de timp, insa expertii citati de Payscale sustin ca pana la 85% dintre oameni ajung sa se angajeze gratie retelei lor de cunostinte, iar asta pentru ca 70% dintre joburile disponibile pe piata nu sunt listate pe site-urile cu anunturi de angajare.