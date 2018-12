O analiza a alimentatiei la nivel mondial, lansata luni de Organizatia pentru Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO), releva ca aportul de calciu, vitamina D, vitamina E si folati este probabil sa ramana unul inadecvat pana in anul 2050.

In tarile mai sarace, aportul de zinc, fier, vitamina K si vitamina A va continua sa fie inadecvat, a preconizat studiul.

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), deficientele de micronutrienti pot afecta dezvoltarea intelectuala si pot duce la stoparea cresterii si la slabirea sistemului imunitar.

Peste doua miliarde de persoane la nivel global sufera de deficiente de micronutrienti, potrivit estimarilor OMS.

''Siguranta alimentara la nivel mondial nu presupune doar asigurarea unui numar adecvat de calorii'', a declarat autoarea studiului CSIRO, Jessica Bogard, intr-un comunicat lansat luni. ''O persoana poate consuma un numar prea mare de calorii, dar poate fi in acelasi timp subnutrita'', a explicat ea.

Studiul a descoperit ca in aproape fiecare tara din lume aportul de carbohidrati si proteine este adecvat, noteaza Xinhua.

Pe baza alimentatiei actuale, cercetatorii au trasat o traiectorie a modului in care va evolua alimentatia omului obisnuit pana in anul 2050. Ei au descoperit ca principalul factor care va influenta in viitorul apropiat siguranta alimentara si nutritionala va fi reprezentat de schimbarile climatice, scrie Agerpres.

''O schimbare a climei, combinata cu o modificare a alimentatiei oamenilor pe masura ce acestia obtine venituri mai mari va afecta in cele din urma sistemele noastre agricole, ce va fi cultivat si unde'', a spus Bogard.



''Imbunatatirea productivitatii agricole si cresterea economica nu vor fi suficiente pentru realizarea sigurantei nutritionale in prezent si in viitor. Trebuie sa ne reorientam eforturile asupra calitatii alimentatiei mai degraba decat asupra cantitatii'', a adaugat autoarea studiului.