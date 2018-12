"Materialul contine recomandari utile pentru calatoriile in afara granitelor Romaniei, precum si un set de informatii de interes pentru cele mai frecventate destinatii turistice din aceasta perioada, respectiv Austria, Bulgaria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria.

Cetatenii romani pot evita eventuale situatii neplacute care pot aparea pe perioada vacantei sau a concediului lor in strainatate consultand "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2018" postat pe pagina web a MAE, la rubrica “Sfaturi de calatorie”, sectiunea „Ghiduri de calatorie”, precum si pe pagina de Facebook a Departamentului Consular.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteste cu acest prilej ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta” (care poate fi descarcata de pe site-ul MAE), care ofera informatii, sfaturi de calatorie si posibilitatea de alertare in cazul in care apar situatii speciale in tara in care acestia se afla", arata MAE.