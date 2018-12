Proiectul a fost adoptat cu 73 de voturi "pentru", 26 "impotriva" si o abtinere.

Initiatorul proiectului, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a explicat ca acest proiect legislativ clarifica situatiile de "impreviziune" care apar atunci cand instantele ajung sa judece dosare in care debitorii vor sa se elibereze prin Legea darii in plata.

El spune ca anumiti judecatori considera ca impreviziunea - adica starea care apare intre cele doua parti dupa semnarea contractului, stare care nu putea fi prevazuta de niciuna din parti - este doar moartea subita, de exemplu, sau o calamitate, dar sunt si judecatori care considera ca numai in stare de conflict armat este o stare de impreviziune.

"De asemenea, apar situatii chiar in municipiul Bucuresti. O judecatorie de sector considera ca lipsa veniturilor este motiv de impreviziune, iar judecatoria altui sector considera ca lipsa veniturilor nu este situatie de impreviziune. Asadar, suntem obligati noi, ca legiuitori, sa punem capat acestor situatii. Nu le putem spune locuitorilor din sectorul 1 ca au avut ghinion ca s-au nascut acolo si ca domiciliaza acolo, si celor din sectorul 4 ca au avut noroc in viata, ca, iata, judecatorii le dau castig de cauza. Tocmai sa curmam aceste situatii am stabilit noi niste criterii de impreviziune, situatii in care oamenii sa ajunga la reechilibrarea contractului. Pana la urma, Legea darii in plata nu are ca obiectiv renuntarea la case de catre oameni, Legea darii in plata este o parghie prin care oamenii sa-si renegocieze, sa reechilibreze contractele pe care le au cu bancile, pentru ca nimeni nu are interes ca acel contract sa se termine. Oamenii vor sa-si mentina casele, sa continue contractele, bancile, unele dintre ele, sunt de acord ca acest contract sa continue, dar, asa cum spune Curtea Constitutionala, contractul trebuie readaptat la conditiile economice de astazi ale debitorilor", si-a motivat senatorul demersul legislativ, potrivit Agerpres.

In replica, senatorul liberal Florin Citu a precizat ca PNL nu sustine acest proiect, pe care l-a etichetat drept "ridicol".

"Cand s-a format Comisia nationala de aderare la zona euro, am spus ca este doar un exercitiu public pentru PSD si atat, nu va avea niciun efect. Este un proiect ridicol din punct de vedere economic si nu-si are sensul. PNL nu sustine astfel de proiecte", a afirmat Citu.