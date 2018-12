Cu ajutorul unor mici trucuri si sfaturi pretioase de la designerii de interior oricine isi poate amenaja locuinta de vis si sa ramana, in acelasi timp, in limitele bugetului pe care si-l permite. Iata cateva dintre cele mai bune idei pentru a-ti renova inteligent locuinta:

Tine cont de un detaliu pe care multi il omit

Lumina poate schimba dramatic aspectul fiecarei incaperi. Acesta este motivul pentru care foarte multe restaurante, localuri sau magazine isi creeaza o adevarata strategie pentru iluminarea spatiului, astfel incat sa il faca sa para cat mai atractiv si sa ii invite pe oameni inauntru. Aceasta regula poate fi aplicata cu succes si in amenajarea locuintelor. Pe langa functionalitatea evidenta, iluminatul de interior are puterea de a adauga un aer luxos unei incaperi, atunci cand este folosit in mod inteligent.

Putini sunt insa cei care acorda iluminatului atat de multa importanta pe cat ar trebui, atunci cand isi renoveaza locuintele, iar principalul motiv este legat de conceptia gresita ca este foarte costisitor de implementat. Insa este suficient sa vezi aceste corpuri si accesorii pentru iluminat de interior si te vei convinge ca oricine, indiferent de bugetul sau, poate pune in aplicare trucurile prin care pot face incaperile sa para mai spatioase, mai luxoase si luminoase.

Pastreaza doar mobilierul de care ai nevoie

Atunci cand te gandesti la case mobilate cu bun gust, intr-un stil elegant, iti amintesti mai degraba ordinea din incaperi si modul in care tot designul se imbina intr-un mod armonios. Haosul si aglomerarea pieselor de mobilier intr-o singura incapere sunt cele mai mari greseli pe care le poti face in amenajarea unui spatiu, mai ales a unuia de dimensiuni mici. De aceea, expertii ne recomanda sa pastram doar acele piese de mobilier care au o functionalitate in incaperea respectiva.

In plus, daca tii cont de aceasta regula iti vei putea organiza bugetul pentru renovare astfel incat sa investesti mai degraba in cateva piese de calitate decat in multe, dar slabe calitativ. Multe companii de mobilier le permit clientilor sa faca simulari virtuale pentru a vedea cum vor arata piesele in spatiul din locuinta lor, asa ca nu ezita sa te folosesti de acest avantaj pentru a te asigura ca mergi la sigur.

Respecta o paleta de culori bine aleasa

O locuinta decorata tinand cont de o paleta de culori aleasa inainte capata un aspect unitar si armonios. Pentru ca au multe idei pe care vor sa le puna in practica sau nu stiu exact ce isi doresc, multi proprietari ajung sa isi decoreze intr-un stil diferit si in palete diverse de culori incaperile, astfel incat la final rezultatul nu este nici elegant, nici armonios.

Te poti hotari inca de la bun inceput asupra unei scheme de culori pe care sa le respecti in toate incaperile. Asta nu inseamna ca nu poti experimenta cu nuante diferite ale aceleiasi culori. Insa vei vedea ca, la final, spatiul va capata un aspect aparte. Poti alege fie o schema neutra de culori, fie culori pale sau o culoare mai puternica, in functie de propriile tale gusturi,

Alege imprimeuri inedite

Imprimeurile sparg monotonia designului oricarei incaperi si te ajuta sa sporesti dinamica din locuinta ta. De exemplu, o bucatarie decorata in culori neutre va capata o energie aparte daca adaugi un covor cu motive traditionale sau modele geometrice, colorate. Sau imagineaza-ti cata energie capata un living in care pata de culoare este reprezentata de pernutele decorative de pe canapea ori de draperii.

Si texturile pot spori confortul si eleganta unui spatiu. Catifeaua, lana si satinul sunt materiale deosebite, pe care rareori le intalnim in amenajarea locuintelor, dar care au puterea de a crea un design unic.

Adauga accente metalice si reflexii

Metalul a avut intotdeauna un aspect minimalist, dar elegant, fiind in acelasi timp si un material practic. Metalul se curata usor, nu se pateaza, este rezistent in timp si destul de ieftin, astfel ca nu iti va fi dificil sa il incluzi in schema ta de amenajare. Fie ca alegi mese ori scaune cu picioare metalice, decoratiuni sau rame de fotografii din metal, efectul va fi unul subtil, dar care nu va trece neobservat.

De asemenea, nu neglija nici importanta oglinzilor. Acestea pot spori luminozitatea unei incaperi si pacalesc optic pentru a o face sa para mult mai mare decat este de fapt. In acelasi timp, o oglinda cu o rama deosebita are functionalitate multipla, pentru ca, daca o alegi corect, ea va arata mai degraba ca o decoratiune luxoasa.

Tine cont ca succesul unui proiect de renovare nu tine intotdeauna de bugetul pe care il ai la dispozitie, ci mai ales de creativitatea ta si de rabdarea cu care strangi idei si evaluezi modul in care le poti pune in practica.