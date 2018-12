"Astazi aveati sansa unui discurs onest, dar nu onestitatea este criteriul pe baza caruia Liviu Dragnea v-a desemnat prim-ministru, ci obedienta si faptul ca ii executati ordinele fara sa cracniti. (...)

Exista solutii ca Romaniei sa ii mearga mai bine, iar societatea si economia astazi, dupa aceasta motiune, ar putea primi un balon de oxigen. In primul rand, in locul unui prim-ministru incompetent si obedient am putea avea un prim-ministru responsabil si devotat si care sa transmita mai ales tinerei generatii mesajul ca merita sa inveti in tara aceasta daca vrei sa accezi in elita societatii. Mai mult decat atat, mi se pare devastator pentru tanara generatie sa aiba un premier care este subiect de bancuri pe WhatsApp, un presedinte al celui mai important partid care este personaj principal in 'jocul de-a spanzuratoarea', pe Florin Iordache care este subiect de glume pentru copilasii ce invata in clasele primare injuraturi cu degetele. Aceasta este tara in care ne-ati adus cu acest guvern", a spus Raluca Turcan, citata de dcnews.ro.