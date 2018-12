Studiul, realizat doar pe specia Oreamnos americanus, care poate fi intalnita in regiunile montane din SUA si Canada, a scos la iveala tehnica folosita de capra de munte pentru a se catara.

Precum se poate observa din filmulet, aceste animale au capacitatea de a urca pante aproape verticale, noteaza descopera.ro, care citeaza Science News.

Impartind o sectiune de in noua frame-uri pentru a se descoperi cu acuratete modul in care animalul poate sa se propulseze, cercetatorii Ryan Lewinson si Darren Stefanyshyn au vazut ca in primele sase frame-uri, capra se impinge in picioarele din spate, iar in ultimele trei se ajuta de membrele anterioare pentru a se urca pe versant.

De asemenea, oamenii de stiinta au remarcat ca membrele din fata stau aproape de corp, iar cele posterioare se intind, contribuind la miscarea de propulsie. In urmatoarea faza, isi foloseste muschii puternici ai umerilor, gatului si ai spatelui astfel incat sa se poata ridica pe panta.

Intrebarea care survine este daca toate caprele se catara la fel sau exista anumite diferente.