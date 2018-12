Hipertensiunea sau tensiunea arteriala crescuta este o afectiune frecventa in care sangele exercita o presiune exagerata asupra peretilor arterelor, ceea ce poate duce la complicatii precum boli cardiace, accidente vasculare cerebrale si insuficienta renala.

Cercetatorii au admis ca, desi rezultatele sunt promitatoare, nu exista teste care sa compare direct activitatea fizica cu medicamentele pentru scaderea tensiunii si au insistat asupra faptului ca numarul persoanelor participante a fost relativ redus.



Astfel, ei au recomandat persoanelor care sufera de aceasta patologie sa nu renunte la medicatie, dar sa sporeasca nivelul de activitate fizica, deoarece este clar eficienta.

Potrivit acestui studiu, condus de doctorul Huseyin Naci, de la London School of Economics and Political Science, exercitiile fizice pot reduce tensiunea arteriala (TA) - presiunea exercitata de coloana de sange asupra peretelui vascular, in timpul contractiei si relaxarii ritmice a inimii, scrie Agerpres.

Pentru realizarea acestui studiu au fost coroborate datele a 194 de teste clinice care au analizat impactul medicamentelor asupra tensiunii arteriale sistolice si a 197 de teste care au evaluat impactul exercitiilor fizice structurate, la care au participat in total 39.742 de persoane.

Activitatile practicate au fost mersul, alergarea, ciclismul, inotul, antrenamentele cu intervale de inalta intensitate si exercitiile de imbunatatire a rezistentei si a fortei.

Expertii au efectuat trei serii de teste. Intr-unul au comparat toate tipurile de exercitii cu o gama larga de medicamente pentru scaderea tensiunii arteriale, in altul au intercalat activitatea fizica cu medicatia, iar in ultimul au comparat variatia intensitatii exercitiilor fizice cu diferite doze de medicamente.

Studiul a relevat ca numarul retetelor de medicamente prescrise pentru a reduce hipertensiunea a crescut considerabil in ultimii ani. Doar in Marea Britanie retetele prescrise adultilor au crescut cu 50% intre 2006 si 2016.