Craciun fericit, dar si sanatos! Aceasta ar trebui sa fie urarea de pe buzele tuturor, mai ales ca perioada Sarbatorilor abunda in tentatii culinare, petreceri de tot felul si mese in familie unde vedetele sunt mancarurile apetisante. Insa gustul delicios nu inseamna intotdeauna si calitate, daca ingredientele de baza nu sunt alese cu atentie. Asadar, prima regula pentru a gati o masa de Craciun cu gustul si valoarea autentica de odinioara este sa cumparam inspirat, de calitate. Si incepem cu carnea, care trebuie achizitionata, daca e posibil, de la producatori locali, care au hranit animalele cu porumb, grau, iarba si nutret fara niciun fel de adaosuri de chimicale. Apoi, ar trebui sa optam intotdeauna pentru carnea cat mai proaspata, dar si pentru preparate care contin ingredientele de baza.



“Preparatele si mezelurile trebuie sa contina ceea ce sunt, adica daca vorbim de lebar, ficat si condiment, daca vorbim de carnati, carne, grasime, condimente si tot asa. De cele mai multe ori, consumam altceva decat scrie cu litere mari pe eticheta. Daca vom cumpara din supermarket si nu de la producatori traditionali, trebuie sa urmarim ca produsul sa nu contina mai mult de 2-3 E-uri si proportia de sare si grasime. Nu uitati, ne hranim si nu mancam, cu nutrienti si nu cu mancare”, spune dr. Florin Ioan Balanica.

De altfel, medicul Florin Ioan Balanica evalueaza zilnic persoane care vor sa slabeasca si pe care le sfatuieste sa nu se abata de la principiile dietei sanatoase nici macar in zilele de Sarbatori. Programul de 3 mese pe zi si doua gustari ramane in vigoare si la final de an. Iar daca vrem sa evitam partea mai putin placuta a Sarbatorilor, adica ingrasarea, trebuie sa tinem cont ca ingredientele sanatoase fac casa buna cu retetele light.

Specialist: Oamenii se hranesc cu nutrienti si nu cu mancare

Cautati etichetele curate

ofera solutii medicul.Potrivit unui comunicat remis 9am, obiceiul de a oferi dulciuri de Sarbatori este unul inspirat atat timp cat acestea au o eticheta curata. “Curat” inseamna cateva ingrediente de baza, fara zahar mult, coloranti si grasimi vegetale. Acestea trebuie evitate. In schimb, ciocolata este permisa, dar doar daca indeplineste anumite conditii.

“Exista o singura forma de ciocolata, cea neagra cu un procent ridicat de cacao, peste 70%. In rest, vorbim de orice altceva, dar de ciocolata nu. Daca citim cu atentie eticheta produselor cum ar fi Mosul de craciun sau dulciurile de sezon, vom constata acest lucru. Recomand consumul moderat de ciocolata neagra, 2-3 cubulete, in prima parte a zilei si asociat cu activitate fizica adaptata”, recomanda medicul specialist in medicina stilului de viata, Florin Ioan Balanica.

Greseli frecvente pe care le fac cei care vor sa slabeasca sau sa mentina in forma

O greseala frecventa a celor care vor sa slabeasca sau sa-si mentina silueta este sa inlocuiasca dulciurile cu fructele, fara limita la cantitate. Acestea trebuie consumate cu masura. Iata de ce:

“Fructele se consuma in prima parte a zilei, fiind o buna sursa de energie. Citricele se consuma in toata perioada anului, sunt bogate in zaharuri si trebuie sa ne interesam care este sursa de provenienta, mai precis, tara de unde provin si care sunt reglementarile legate de siguranta alimentelor in acea tara. Fructele de import sufera un proces de conservare, pentru a rezista transportului, se consuma spalate si fara coaja”, avertizeaza medicul Florin Ioan Balanica, reprezentat in Romania al Asociatiei Europene a Medicinei Stilului de Viata.

Cat despre sucurile dulci, acidulate, este de dorit ca acestea sa fie inlocuite de apa simpla, cu lamaie. O buna optiune o reprezinta si sucurile din legume verzi, bogate in antioxidanti si fibre, care pot fi consumate la micul dejun sau la prima gustare. Oricum, indiferent de forma sub care le consumati, incercati sa treceti pe lista de cumparaturi legume din surse cat mai curate, de preferinta din tarile Uniunii Europene. Daca veti consuma multe legume, va puteti permite si desertul favorit al Sarbatorilor, cozonacul.

“Cel mai usor desert este cel consumat ocazional si la distanta de minimum o ora de masa principala. Consumul de “dulce’’ imediat dupa masa presupune ca nutrientii continuti in desert sa fie folositi pentru metabolizarea nutrientilor care compun masa principala. Este important sa folosim depozitele de glicogen din ficat si muschi si grasimea deja acumulata pentru a metaboliza ceea ce am consumat la o masa. Totodata, conteaza sa asociem miscarea fizica la consumul de alimente bogate in carbohidrati si grasimi. Personal, daca ar fi sa aleg, as alege sa consum cozonac langa un pahar de iaurt sau chefir degresat, in prima parte a zilei, adica la micul dejun sau prima gustare. Motivul este folosirea proteinei din iaurt pentru arderea carbohidratilor si a grasimilor prezente in cozonac”, explica inventatorul Metodei Dr. Balanica.

Si nu uitam de alcool, care nu trebuie combinat cu grasimile sau zaharul! Asadar, nu bem la mese, ci intre mese! In concluzie, sanatatea incepe cu citirea cu atentie a etichetelor si reducerea listei de cumparaturi la carne, lactate, legume, fructe si ciocolata de calitate. Si continua cu plimbari lungi sau practicarea sporturilor de iarna, dupa fiecare masa abundenta. Mesele mici si dese sunt cheia marilor succes pe cantar, iar rezolutiile de la inceput de an pot fi adoptate si aplicate chiar din prima zi de Craciun!