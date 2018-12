Pe 7 decembrie, premierul Viorica Dancila anunta ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi - Mircea Draghici si Dezvoltare Regionala - Lia Olguta Vasilescu.

Dancila a vorbit, in deschiderea sedintei de Guvern de la acea data, despre discutiile pe care membrii Executivului le-au avut recent la Bruxelles cu oficiali europeni pe tema preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene. In acest context, ea a subliniat ca ''singura situatie incerta'' existenta in acest moment este creata de presedintele Klaus Iohannis ''prin blocajul numirii ministrilor in doua domenii importante", scrie Agerpres.

In 21 noiembrie, Comitetul Executiv National al PSD a decis sa o propuna pe Lia Olguta Vasilescu pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar pe Mircea Draghici - pentru functia de ministru al Transporturilor.

Decizia a venit dupa ce seful statului a respins propunerile facute anterior pentru cele doua ministere: Ilan Laufer - Dezvoltare Regionala si Lia Olguta Vasilescu - Transporturi. Iohannis a motivat atunci ca cele doua propuneri sunt nepotrivite.