Tocmai de aceea, e important sa iei in considerare preferintele, dar si varsta copiilor atunci cand mergi sa cumperi cadourile pentru Craciun. Spre deosebire de adulti, copiii nu tin cont de politete atunci cand vine vorba de cadouri, asa ca le pot respinge imediat pe cele care nu le plac si cu siguranta te vor informa ca ai facut o mare greseala. Mai mult, daca faci greseala sa-i cumperi copilului un cadou pentru care el se simte prea mare, atunci se va simti chiar jignit de alegerea ta.

In consecinta, e important sa nu te grabesti atunci cand iesi la cumparaturi si sa iei in considerare preferintele sale cand alegi cadoul sau de Craciun. Iata 5 idei de cadouri cu care sa-l bucuri pe micutul tau:

1. O masina cu telecomanda pentru micii piloti

2. Un microscop de jucarie pentru micul om de stiinta

3. Papusi cupcake surprise pentru micutele printese

4. O tabla de desen magnetica pentru micii artisti

5. Un set de LEGO pentru micii arhitecti

Copiii adora sa se joace cu masinute cu telecomanda . Sunt jucarii distractive si interactive de care acestia cu greu se plictisesc. Bebelusii adora sa le priveasca in timp ce se misca si, odata ce incep sa se miste de unii singuri, le place sa fuga dupa ele si sa le urmareasca prin casa. Odata ce cresc mai mari vor dori sa le controleze singuri, construind curse cu obstacole si trasee pentru masinutele lor. Acest tip de jucarii sunt si o modalitate buna pentru a socializa cu altii, ceilalti copii fiind automat atrasi de acestea. In plus, masinutele cu telecomanda prezinta si beneficii pentru dezvoltarea copiilor. In timp ce se joaca cu masinutele lor teleghidate, copiii isi dezvolta coordonarea ochi-mana.Acest cadou e potrivit atat pentru baieti, cat si pentru fetite. Daca micutul tau are o fire curioasa si ii place sa puna intrebari, atunci cu siguranta se va indragosti de microscopul de jucarie. E o modalitate excelenta pentru acesta de a invata lucruri noi si interesante, intr-un context distractiv, care ii va mentine curiozitatea pentru stiinta aprinsa mult timp.Fetita ta va indragi cu siguranta aceste jucarii. Papusile cupcake surprise sunt mici briose decorate intr-un mod deosebit, care se transforma in printese frumoase. Acestea sunt parfumate in diverse feluri, mirosul lor variind de la vanilie, la capsuni, ciocolata, lamaie sau chiar caramel. In plus, fetita ta poate chiar sa inceapa o colectie de papusi cupcake surprise, cu care se poate juca impreuna cu prietenele sale, ori de cate ori vin in vizita.Potrivit atat pentru baieti, cat si pentru fetite, acest cadou va ajuta micutul tau sa-si dezvolte imaginatia si creativitatea si, de ce nu, poate chiar sa descopere un nou talent. Conform Lifehack Report , aceste jucarii pot contribui la intarirea increderii in sine a copiilor si sunt o modalitate foarte buna prin care acestia se pot exprima liber si nerestrictionat, intr-un mod distractiv si interesant.Atat pentru fete, cat si baieti, un set de LEGO vor fi cu siguranta un cadou indragit. Aceste jucarii vor mentine curiozitatea copilului tau timp de ore intregi. Nu doar ca il vor ajuta sa-si dezvolte imaginatia si creativitatea, dar il vor ajuta sa-si imbunatateasca coordonarea ochi-mana si sa-si creasca puterea de concentrare atunci cand lucreaza la ceva. In plus, jocul cu piese LEGO ii va intari musculatura degetelor si a mainilor, lucru foarte util atunci cand vor incepe sa invete sa scrie.