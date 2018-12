Potrivit primelor informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate.

Conform reprezentantilor ISU Sibiu, doua autospeciale cu unelte de descarcerare, ambulanta de terapie intensiva mobila, ambulanta de transport victime multiple, ambulanta SMURD si o ambulanta SAJ intervin, miercuri, la un accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita.

"A fost activat Planul Rosu de Interventie. Din primele informatii, sunt implicate trei autoturisme si posibil sa fie cinci victime, intre care doua incarcerate", au transmis reprezentantii ISU Sibiu, potrivit News.ro.

Politia Judeteana Sibiu a precizat ca, un sofer de 39 de ani, din Arges, in timp ce conducea spre Valcea, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu doua autoturisme ce mergeau regulamentar spre Sibiu. Primul a fost lovit in lateral stanga, iar al doilea frontal, si a fost proiectat in afara carosabilului.