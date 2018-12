Studiul publicat recent in Journal of Women' s Health a demonstrat ca circumferinta taliei femeilor care au declarat ca au alaptat la san mai mult de sase luni a fost cu 3,5 centimetri mai mica in comparatie cu cea a mamelor care si-au hranit copiii la san mai putin de sase luni.

Un numar de 678 de femei au luat parte la aceasta cercetare la sapte - cincisprezece ani dupa ce au nascut. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Pittsburgh si de la Universitatea de Stat din Michigan au evaluat asocierea dintre circumferinta taliei masurata in intervalul de monitorizare si perioada autoraportata de alaptare la san, scrie Agerpres.

Rezultatele au fost ajustate in functie de varsta, rasa si etnie, complicatiile sarcinii, statut socioeconomic si factori asociati stilului de viata.

Pentru a produce laptele necesar alaptarii la san in perioada postpartum mamele consuma aproape cinci sute de calorii pe zi, potrivit studiului.

Circumferinta taliei reprezinta un indicator mai bun pentru evaluarea riscului pe termen lung de afectiuni cardiovasculare in comparatie cu indicele de masa corporala (IMC), au notat cercetatorii.

Durata perioadei de alaptare la san ar putea avea importanta in cazul evaluarii pe termen lung a sanatatii cardiovasculare si metabolice maternale, au adaugat oamenii de stiinta.