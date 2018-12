Cutremurul s-a inregistrat la ora la ora 21:25, la o adancime de 106 kilometri.

Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Nehoiu (3 km), Intorsura Buzaului (38 km), Valenii de Munte (40 km), Covasna (43 km), Slanic (46 km).

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 28 octombrie, avand o magnitudine de 5,8 pe scara Richter, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, fiind resimtit si in Bucuresti.