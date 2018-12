Potrivit acestuia, politia va stabili cauzele accidentului, insa se exclud problemele cu drumul. In plus, a subliniat el, este un drum foarte putin circulat.

"In zona unde a avut loc accidentul, pe clisura Dunarii, in ultimii 6-7 ani nu a avut loc niciun accident. Deci, nu este un punct cu risc de accidente, un punct negru cum se numeste tehnic. Maximum 1.000 de autovehicule trec zilnic pe acest drum, este un drum foarte putin circulat. In plus, la momentul producerii accidentului, drumul era curat, inclusiv cu material antiderapant, chestiune constatata de Politie, care a venit la locul accidentului si care a consemnat in raport. In zona de acolo, este o curba lina, aproape o linie dreapta, deci configuratia drumului nu reprezinta risc de accident. Distanta dintre marginea drumului si Dunare era de peste 20 de metri", a mentionat Serbanescu.

El a explicat ca CNAIR a identificat toate punctele negre de pe Clisura Dunarii, intre Orsova si localitatea Svinita, unde au fost montati parapeti. (Citeste si: Cantareata Anca Pop a murit dupa ce a plonjat cu masina in Dunare)

"Noi, inca de anul trecut, cand a avut loc accidentul precedent, la 50 de kilometri de actualul loc al accidentului, am identificat toate punctele negre de pe Clisura Dunarii, intre Orsova si Svinita. Au fost identificate 26 de puncte negre. Pe toate aceste puncte negre am montat parapeti, iar pe acest sector nu era montat parapet pentru ca nu era identificat ca fiind punct negru. De altfel, aici nu a fost niciun accident in ultimii 6-7 ani. Am montat in punctele astea negre pana acum 1.800 de metri liniari de parapet. Semnalizarea era impecabila, marcajul impecabil, inclusiv semnalizare care recomanda reducerea vitezei pana la 50 km/ora", a explicat purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri.

Serbanescu a adaugat ca au fost montati parapeti in toata regionala in zonele cu puncte negre.

"Am montat permanent cu prioritate parapeti in toata regionala, nu numai acolo, in zonele cu puncte negre. Politia va stabili care sunt cauzele accidentului. Este o cercetare acolo. Nu exista nicio problema cu drumul. Se exclud problemele cu drumul", a subliniat acesta.

Cantareata Anca Pop a murit dupa ce plonjat cu masina in Dunare

Un autoturism a fost gasit luni dupa amiaza in Dunare, in zona Svinita, pe DN 57 (Clisura Dunarii). In autoturism se afla cantareata Anca Pop, in varsta de 34 de ani. Tanara a murit, cel mai probabil, inecata, in interiorul masinii din care nu a mai putut iesi. Accidentul a avut loc la 10 kilometri de casa parintilor sai din Moldova Noua.