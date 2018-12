Constanteanul I. G, condamnat in anul 1994 la 18 ani de inchisoare pentru omor calificat si care a beneficiat de intreruperea executarii pedepsei din motive medicale, a fugit din tara in 1996, in Canada. Acesta a fost identificat in 2006, cand au inceput si demersurile pentru extradare, procedura fiind incheiata pe 13 decembrie anul acesta, cand a fost adus in Romania si a fost incarcerat.

"S-a retinut in sarcina persoanei condamnate ca, in noaptea de 10 iulie 1992, impreuna cu alte doua persoane, au aplicat victimei lovituri cu corpuri contondente si cu un cutit, in mai multe zone ale corpului, cauzand decesul acesteia", se arata in comunicatul Tribunalului Constanta.

I. G. a fost condamnat la o pedeapsa de 18 ani de inchisoare, prin hotarare definitiva, in 10 ianuarie 1994, pentru omor calificat, fiind emis in cauza mandatul de executare a pedepsei inchisorii din 10 ianuarie 1994, de catre Tribunalul Constanta, dar a beneficiat de intreruperea executarii pedepsei inchisorii pe motive medicale, succesiv, in perioada 10 decembrie 1994 -11 septembrie 1996. La ultima intrerupere, dupa expirarea masurii, condamnatul nu s-a mai prezentat la penitenciar pentru a continua executarea pedepsei, parasind teritoriul Romaniei.

Barbatul a fost identificat pe teritoriul canadian in 14 iunie 2006, iar Tribunalul Constanta a facut demersurile legale pentru solicitarea extradarii condamnatului.

"S-a dat curs acestei cereri de extradare, care a intrerupt si cursul prescriptiei executarii pedepsei, insa autoritatile judiciare canadiene au solicitat pe parcursul timpului, din 2006 pana in 2018, diferite precizari si inscrisuri suplimentare, pentru a analiza pe fond cererea de extradare, aceste solicitari decurgand in esenta din diferenta majora intre sistemele de drept procesual penal ale celor doua state, in ce priveste standardele de respectare a dreptului la un proces echitabil. Condamnatul a sustinut in fata judecatorului canadian, intre altele, ca probele in procesul penal roman au fost obtinute prin practici nelegale, inclusiv tortura", precizeaza sursa citata.

In urma prezentarii si argumentarii catre instanta canadiana a modului corect procedural in care s-a desfasurat atat urmarirea penala, cat si judecata cauzei, cererea de extradare a fost admisa, iar condamnatul a putut fi adus in tara in vederea continuarii executarii pedepsei aplicate, a mai precizat sursa citata.