Prin convorbire telefonica, in cadrul unei emisiuni televizate, s-a pronuntat insusi purtatorul de cuvant al Bancii Nationale, Dan Suciu.

Acesta a declarat ca Femei Pe Bancnote este un demers care surprinde realitatea actuala, adaugand ca Banca Nationala a Romaniei, prin oficialii sai, intelege ca este o cerinta a societatii.

Recunoscand ca solicitarea campaniei nationale, Femei Pe Bancnote, este "cu adevarat intemeiata", Dan Suciu a mentionat ca in perioada imediat urmatoare va fi analizata modalitatea prin care se poate emite o noua bancnota de circulatie nationala, prima din istoria Romaniei, pe care sa fie expusa o femeie de exceptie.

"Prin campania Femei Pe Bancnote, l-am invitat pe domnul Guvernator al Bancii Nationale sa scrie istorie in Romania, asa cum Presedintele Barack Obama a scris pentru America", declara Janina Nectara, initiatoarea demersului.

In mandatul lui Barack Obama, a fost luata decizia ca eroina Harriet Tubman sa fie pusa pe dolarul american, Presedintele Americii declarand public ca ideea de a pune si o femeie pe bancnotele nationale este una excelenta.

"Am speranta ca in urma deliberarilor din perioada imediat urmatoarea, BNR sa puna in aplicare ceea ce admite ca este intemeiat. Si ce frumos ar fi ca in curand sa celebram atat emiterea bancnotei cu chip feminin, cat si pe domnul Isarescu, drept primul barbat din istoria tarii care onoreaza oficial succesul femeilor romance", mentioneaza fondatoarea proiectului.

BNR a lansat o bancnota aniversara pe care apar Regina Maria si Regele Ferdinand

Un prim pas spre succes a fost deja facut in cadrul campaniei. BNR a lansat o bancnota aniversara pe care apar Regina Maria si Regele Ferdinand. Totusi, aceasta este o bancnota de colectie, in editie limitata. Janina Nectara crede ca femeile merita o bancnota de circulatie nationala, pe care sa o aiba toti romanii, nu doar cei privilegiati.

"Aceasta bancnota de colectie, exclusivista, ne demonstreaza ca se poate realiza o noua bancnota daca se vrea. Intrebarea este, bancnota reala cu o femeie se vrea?

Va fi domnul Isarescu primul barbat din istoria tarii care va recunoaste oficial meritele femeilor romance", se intreaba Janina Nectara pe pagina sa de Facebook.