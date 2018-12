Studiu: Persoanele cu un sistem imunitar hiperactiv, mai predispuse sa dezvolte sindromul oboselii cronice

Oamenii de stiinta care cerceteaza factorii care stau la baza declansarii unei boli complexe, cunoscute sub numele de sindromul oboselii cronice (Chronic Fatigue Syndrome, CFS), au descoperit indicii in modul in care sistemele imunitare ale unor oameni reactioneaza mai puternic la provocari, informeaza luni Reuters.