"Exista multe domenii in care UE cere in mod just progres sau imbunatatiri in administratia romaneasca, in managementul economic si chiar in viata politica. Vor exista multe dezacorduri cu privire la acestea, fara indoiala. Dar nu trebuie sa existe nicio indoiala ca Romania intentioneaza sa-si indeplineasca pe deplin responsabilitatile; nu este o apartenenta a la carte aici!", a spus MS Margareta, la Palatul Elisabeta, in discursul rostit la Seara Regala oferita in onoarea Corpului Diplomatic.

Custodele Coroanei a subliniat ca "romanii sunt mandri si hotarati sa duca Presedintia UE pana la capat si cu succes, oricat de dificil ar fi acest lucru". scrie Agerpres.

"Dar, oricat de grea si dificila ar putea fi presedintia, vreau sa subliniez doua elemente importante. In primul rand, ca romanii sunt mandri si hotarati sa duca Presedintia UE pana la capat si cu succes, oricat de dificil ar fi acest lucru. Aceasta nu este doar o chestiune de mandrie nationala, ci o chestiune de necesitate. In al doilea rand, sunt increzatoare ca angajamentul nostru fata de Uniunea Europeana ramane la fel de constant si de ferm ca intotdeauna. NATO si UE sunt pilonii principali de securitate si prosperitate", a argumentat MS Margareta.

Ea a mentionat ca "Presedintia romaneasca a UE coincide cu o perspectiva foarte complicata, si anume prima plecare a unei tari din Uniune, pentru ca spunem adio Marii Britanii" si a indemnat la o privire "dincolo de Europa", pe care "Romania continua sa o faca prin mentinerea unei retele cuprinzatoare de ambasade in intreaga lume".

"Si, printr-o intorsatura a istoriei, Romania va prelua Presedintia Uniunii Europene la 1 ianuarie, o data care priveste spre viitorul Romaniei. Stiu ca pentru majoritatea dintre dumneavoastra anul viitor va fi solicitant pe plan profesional. Si, fara indoiala, vor fi momente tensionate; la urma urmei, Presedintia romaneasca a UE coincide cu o perspectiva foarte complicata, si anume prima plecare a unei tari din Uniune, pentru ca spunem adio Marii Britanii. Trebuie sa privim si dincolo de Europa, iar Romania continua sa o faca prin mentinerea unei retele cuprinzatoare de ambasade in intreaga lume. Caci Europa noastra nu poate fi egocentrica, ignorand provocarile mai largi ale securitatii cu care ne confruntam. Vreau, asadar, sa-i salut in special pe reprezentantii natiunilor din afara Europei care sunt cu noi aici in aceasta seara", a spus Majestatea Sa.

Custodele Coroanei a amintit si sarbatorirea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, "cea mai mare sarbatoare a noastra", afirmand ca "prima noastra datorie este sa ne reamintim sacrificiul si sa ne amintim de cei care nu au apucat sa imbatraneasca".

"Fara indoiala, centenarul sfarsitului Marelui Razboi este, in Europa, si un moment de reconciliere. Este important ca, atunci cand marcam cei 100 de ani ai Marii noastre Uniri, sa facem acest lucru in amintirea sacrificiului poporului nostru; mergeti in fiecare sat din tara si veti vedea cimitirele razboiului, legiunile de oameni care aveau o viata promitatoare in fata, dar au sacrificat totul pentru a se supune chemarii regelui si tarii lor. Prima noastra datorie este sa ne reamintim sacrificiul si sa ne amintim de cei care nu au apucat sa imbatraneasca. Dar este de asemenea datoria noastra de data aceasta sa ne amintim de toti ceilalti soldati europeni, atat inamici, cat si aliati, care au luptat pe pamantul nostru acum un secol si care au murit si sunt ingropati aici; ne amintim de ei si ne alaturam restului Europei promitand: nicio problema europeana nu ar mai trebui rezolvata vreodata prin violenta", a spus MS Margareta.

In discursul sau, MS Margareta a vorbit si despre "rolul Coroanei in Romania de astazi", accentuand ca una dintre obligatiile sale esentiale este aceea "de a consolida aceste legaturi nationale, dar si de a consolida legaturile noastre cu milioanele de romani care lucreaza si traiesc in strainatate".

"Oriunde ma indrept, sunt impresionata de bunavointa si afectiunea exprimata pentru familia mea, dar si pentru institutia Coroanei, pentru capacitatea ei de a inspira mandrie si de a motiva oamenii la fapte bune. Consider ca este una dintre obligatiile mele esentiale de a consolida aceste legaturi nationale, dar si de a consolida legaturile noastre cu milioanele de romani care lucreaza si traiesc in strainatate. Ei aduc o contributie Romaniei intr-un mod diferit decat cei din interiorul tarii, dar contributia lor trebuie apreciata si canalizata mai bine decat in prezent, asa cum am constatat la intalnirile mele recente cu comunitati romanesti din Croatia, Spania, Portugalia, Franta si Regatul Unit. Cand tatal meu a murit, m-am angajat sa-i continui munca pentru a spori prosperitatea, stabilitatea si pozitia internationala a Romaniei, o sarcina care, asa cum stiti din experienta tarilor pe care le reprezentati, este una dintre cele fara sfarsit. Patru generatii din familia mea au lucrat in folosul acestei natiuni si noi, a cincea generatie, nu putem face mai putin! Va doresc un an nou spornic. Dar mai presus de toate, sper ca va alaturati mie in sarbatorirea prieteniei dintre Romania si tarile dumneavoastra", a mai spus Custodele Coroanei Romane, Margareta.

La randul sau, Decanul Corpului Diplomatic din Romania, Nuntiul Apostolic Miguel Maury Buendia, a elogiat activitatea Familiei Regale a Romaniei in slujba natiunii romane, serviciu pe care membrii acesteia il presteaza zi de zi. Diplomatul a urat poporului roman pace si fericire cu ocazia Centenarului si cele mai bune urari cu prilejul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE.

"Noi, sefii misiunilor diplomatice si ai organizatiilor internationale acreditate acreditate in Romania suntem bucurosi sa prezentam Majestatii Voastre si intregii Familii Regale calduroase colinde de bunastare acum cand anul este pe sfarsite si se apropie Sarbatorile Sfantului Craciun, in care familiile separate poate din cauza evenimentelor neprevazute ale vietii se reunesc pentru a-si transmite unii altora calduroase urari de pace si de bine. (...) Craciun fericit, un An nou fericit. La multi ani!", a spus Nuntiul Apostolic.