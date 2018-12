"Dupa discursul delirant de ieri (un clasic mesaj fascist si national-socialist insotit de glume stupide si multa paranoia) sunt sigur ca tot mai multi oameni au inteles ca am avut dreptate in 2017 cand m-am decis sa merg pe un alt drum .

Il cunosteam deja destul de bine pe Dragnea si stilul sau mafiot - dar am reusit sa il tin in frau cat timp eram Premier - dupa care, in toamna lui 2015, l-am vazut capabil sa vanda chiar Guvernul si sa negocieze cu Klaus Iohannis si Dacian Ciolos doar ca sa schimbe din functia de Premier - si am inceput sa realizez cat de nociv poate fi.

In 2016 am facut campanie pentru PSD sperand sa castige un nou guvern care sa continue proiectele din 2012-2015 / si oricum aveam o datorie morala fata de toti cei care m-au sprijinit in timpul Guvernarii.

Dupa propunerea cu Sevil Shaideh (tinuta secret de toti colegii din PSD - ALDE), Ordonanta 13 si, mai ales, dupa rasturnarea 'Guvernului Grindeanu' am inteles ca Dragnea va distruge Romania, Guvernul, Parlamentul si PSD pentru propriul interes. Si am decis ca nu pot sa fiu complice - ba chiar pot sa lupt ca sa impiedic aceste dezastre!

Acum sunt convins ca PRO Romania va distruge puterea lui Dragnea si a grupului sau infractional/ pentru ca PRO Romania este acum alternativa politica pentru toti cei care au comvingeri social democrate europene si care aprecieaza directia si proiectele de dezvoltare a tarii din perioada 2012-2015 !

Asa cum am facut si in 2012 - vom lupta si vom salva Romania din ghearele lui Dragnea (noul Basescu) si vom scoate iar tara din criza economica, sociala si morala!", a scris Victor Ponta pe Facebook.