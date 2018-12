"Deocamdata asteptam sa treaca cele zece zile (pana vineri - n.r.), dupa care in sedinta Biroului permanent urmatoare, dupa cele zece zile, vom decide cand va intra pe ordinea de zi (a plenului Senatului - n.r.), care este raportul (dat in cadrul Comisiei juridice pe aceasta cerere - n.r.)", a precizat Manda.

Intrebat daca a comunicat Comisia juridica daca va mai avea o sedinta pe acest subiect, el a spus ca nu are informatii, scrie Agerpres.



"Are Comisia juridica sedinta, nu stiu daca pe acest subiect. Alte lucruri nu mi-au comunicat", a afirmat Claudiu Manda.

Biroul permanent al Senatului a decis saptamana trecuta prelungirea cu zece zile a termenului pentru intocmirea raportului de catre Comisia juridica in cazul cererii DNA de incuviintare a urmaririi penale impotriva lui Calin Popescu-Tariceanu.

"Am hotarat, pe de o parte, sa prelungim termenul pentru raport cu zece zile, sa permitem senatorilor care doresc sa studieze dosarul sa vada fiecare ce elemente are pentru a-si concluziona un punct de vedere pentru vot si, la fel, sa existe o declaratie de constitutionalitate, pentru ca totusi aceste documente sunt nepublice si ideea este ca cine vrea sa le consulte, sa stie in cunostinta de cauza si sa voteze in cunostinta de cauza nu neaparat sa poata sa expuna in spatiul public. Incepand de astazi, am decis termen zece zile pentru studiere. Speram sa nu mai fie nevoie de vreo alta prelungire", preciza atunci Manda.