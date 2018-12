Intr-o postare publicata pe pagina de internet a Forumului Judecatorilor din Romania sunt date mai multe exemple de declaratii ale liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, preluate in direct de posturile de radio si televiziune. "Avem, de asemenea, coruptie de putere la cel mai inalt nivel - s-a vorbit, se va mai vorbi, despre mii de oameni trimisi in inchisoare nevinovati, mii de oameni trimisi in inchisoare pe probe falsificate, mii de oameni trimisi in inchisoare de niste complete constituite nelegal. Mii de oameni care stau in continuare in procese, altii care stau in ancheta, tot nelegal. Aveti impresia cumva ca in aceasta perioada s-a schimbat ceva in atitudinea procurorilor? Nici vorba!" - este una dintre declaratiile lui Dragnea, prezentate de FJR.

"Caracterul exacerbat al discursului politic indicat, pornind de la concepte de raspuns vindicativ al justitiei, identificata cu asa-zisul 'stat paralel', reprezinta un derapaj evident de la principiile democratiei si contureaza imaginea unei amenintari serioase la independenta justitiei. Discursul nu constituie o expresie a unei simple judecati de valoare, ci contine afirmatii factuale, concrete, care nu corespund realitatii", afirma reprezentantii FJR.

Ei arata ca discursul contine sintagme generalizatoare, precum "justitie selectiva" sau "justitia... trebuie resetata", care pot afecta grav increderea cetatenilor in actul de justitie, acesta fiind plasat in sfera arbitrariului, a bunului plac sau a unui sistem nefunctional, prin analogie cu sistemele tehnice, care ar necesita stergerea si reinitializarea.

"Totodata, acest discurs este unul recurent, respectiv se repeta periodic, ciclic, de altfel prin Hotararea plenului CSM nr. 779/04.07.2018 a fost admisa o cerere similara de aparare a independentei sistemului judiciar, formulata de Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", cerere insusita de peste 1.500 de judecatori, procurori, magistrati-asistenti si auditori de justitie", precizeaza sursa citata.

Forumul Judecatorilor: Independenta magistratilor este o obligatie a acestora

FJR mai spune ca independenta magistratilor nu constituie doar o garantie a statului pentru infaptuirea justitiei, ci, in egala masura, un drept si o obligatie a magistratilor. Independenta este privita ca "atribut al functiei, care ii permite judecatorului sa actioneze in realizarea actului juridic si, mai ales, sa decida doar in baza legii si a propriei constiinte, fara nicio subordonare sau influenta".

Forumul Judecatorilor considera ca o asemenea abordare, care nu poate fi circumscrisa libertatii de opinie, ca forma de manifestare a libertatii de exprimare, afecteaza atat independenta sistemului judiciar, cat si increderea pe care, intr-o societate democratica, organele judiciare si institutiile din sistemul judiciar trebuie sa o inspire opiniei publice.

"Intr-un stat de drept, nimeni - si cu atat mai putin un reprezentant al uneia din celelalte doua puteri, chiar daca are calitatea de inculpat ori de condamnat penal - nu are dreptul sa extrapoleze nemultumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze, asupra intregului sistem judiciar. In masura in care se procedeaza astfel, persoana care face aceste afirmatii generalizatoare aduce, inevitabil, atingere principiului constitutional al separatiei puterilor in stat, cu consecinta afectarii prestigiului justitiei si, implicit, a independentei si reputatiei magistratilor", subliniaza Forumul Judecatorilor.