"In sezonul rece e o nebunie sa dai gratiere. Intre 60 si 80% din cei care ar parasi penitenciarele s-ar intoarce in cel mai scurt timp in acel loc unde au casa si masa in mod gratuit. Si intoarcerea asta nu s-ar face in baza unei cereri, stim bine...

Orice cetatean cu capul pe umeri s-ar opune unei politici publice dezastruoase care ar pune in pericol cetatenii. Iar eu, ca cetatean, ma incadrez in cei 91% de romani care acum o saptamana au spus NU unei initiative in acest sens.

Evident, daca o altfel de lege va aparea, ca magistrat o voi pune in aplicare in secunda doi fara nicio obiectiune. Asa cum am facut cu legea recursului compensatoriu, cand am pus in libertate violatori, criminali, talhari, hoti mai repede decat au stabilit judecatorii ce i-au condamnat, numai pentru ca niste politicieni au vrut asta, fara nicio consultare, fara niciun studiu de impact, fara niciun plan de reintegrare a lor sociala. Le-au dat drumul pe strada, pur si simplu, unora ramasi fara familii, fara case, fara locuri de munca. Iar acum, la un an dupa, sunt inapoi aproape toti. Si cu ce pret... Profesia mea de judecator nu imi obtureaza insa ocupatia de cetatean. Am jurat sa apar drepturile si libertatile oamenilor, nu sa ii pun in pericol si sa deservesc faradelegii", a scris Cristi Danilet pe pagina sa de Facebook.