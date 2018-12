"In ultimele 24 de ore au fost inregistrate efecte in 14 judete si pe 11 drumuri nationale.

Din cauza depunerilor de zapada si a vantului puternic au fost doborati 260 copaci peste 36 de autovehicule, 4 stalpi de electricitate, 2 acoperisuri, iar mai multe cabluri au fost rupte.

O situatie deosebita o constituie lipsa alimentarii cu energie electrica, la ora 07.00, fiind inregistrate avarii in 320 localitati. Echipele de interventie ale distribuitorilor de energie electrica actioneaza in toate zonele pentru restabilirea alimentarii in cel mai scurt timp. De asemenea, senilatele din dotarea ISU Timis si ISU Mehedinti au acordat sprijin echipelor tehnice pentru asigurarea accesului in zonele inzapezite.

Pentru asigurarea necesitatilor populatiei si administratiei publice locale, inca de ieri IGSU a mobilizat in judetele Caras-Severin si Timis 10 containere generatoare de curent electric de mare capacitate, care deservesc spitale, uzine de apa, dar si cartiere sau localitati in care este intrerupta energia electrica. In aceasta dimineata, alte doua generatoare de mare capacitate din judetele Cluj si Mures vor fi trimise in judetul Timis.

In cursul zilei de ieri, in municipiul Baia de Arama din judetul Mehedinti, pompierii au intervenit pentru deblocarea unei ambulante care se deplasa la un pacient. Echipajul ISU a preluat pacientul si l-a transportat pana la ambulanta, iar ulterior acesta a fost transportat in siguranta la spital.



In judetul Hunedoara, un tren de calatori a fost oprit in apropierea garii Strambuta din cauza blocarii liniei ferate de copaci cazuti. Pompierii au preluat cele 20 de persoane, cu un microbuz, si le-au transportat in siguranta la Petrosani.

La aceasta ora mai sunt in desfasurare misiuni in judetele Caras-Severin si Timis, pentru degajarea copacilor cazuti pe drumurile publice si pe autovehicule. Nu sunt inregistrate situatii de localitati izolate sau persoane ramase inzapezite.

In continuare, la nivel national, peste 4.900 pompieri militari sunt pregatiti sa desfasoare misiuni de salvare si restabilire a situatiei de normalitate, in contextul vremii nefavorabile. Echipajele care asigura interventia de urgenta si alimentarea cu energie electrica vor ramane dislocate in zonele afectate pana la inlaturarea tuturor urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase.

Situatia operativa din zonele afectate de ninsori este permanent monitorizata prin Centrul Operational National, fiind posibila suplimentarea fortelor de interventie cu resurse din judetele in care nu sunt inregistrate situatii de urgenta de amploare", se arata intr-o postare pe Facebook.