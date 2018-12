"In nordul si in estul Olteniei, in jumatatea de vest a Munteniei, Transilvania, Maramures, precum si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare si se va depune strat nou de zapada, in general intre 10 si 20 cm.

In prima parte a zilei de luni in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m vantul va avea intensificari cu rafale ce vor depasi viteze de 70...80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolita.

Temporar in estul, centrul si sud-estul tarii, pe arii restranse va fi polei sau ghetus", se arata in informare.