Pana la ora 15:00, in zona joasa a judetului Arges, in judetele Olt si Valcea (Ramnicu Valcea, Dragasani, Calimanesti, Babeni, Mihaesti, Francesti, Prundeni, Budesti, Stoilesti, Ionesti, Tomsani, Susani, Galicea, Stoenesti, Barbatesti, Orlesti, Nicolae Balcescu, Lungesti, Stefanesti, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Pausesti-Maglasi, Bujoreni, Popesti, Pausesti, Berislavesti, Baile Govora, Glavile, Danicei, Baile Olanesti, Bunesti, Muereasca, Golesti, Sutesti, Sirineasa, Lalosu, Scundu, Daesti, Ladesti, Maciuca, Roesti, Dragoesti, Salatrucel, Pesceana, Vladesti, Creteni, Madulari, Gusoeni, Fauresti, Voicesti, Stanesti, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amarasti; zona de munte) va continua sa ninga si local se va depune strat de zapada de 10-20 cm.

Pana la ora 12:00, va ninge si in zona joasa a judetului Satu Mare, unde se va semnala si ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 .

De asemenea, in judetul Cluj (Campia Turzii, Gherla, Viisoara, Tritenii de Jos, Caseiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bontida, Iclod, Luna, Jucu, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguras, Sic, Chiuiesti, Cuzdrioara, Camarasu, Caianu, Fizesu Gherlii, Catcau, Catina, Taga, Vad, Suatu, Sanmartin, Geaca, Alunis, Palatca, Buza, Jichisu de Jos, Ploscos) va continua sa ninga si local se va depune strat de zapada de peste 10 cm. In aceasta zona exista deja un strat de zapada depus de 10-15 cm.

In zona joasa a judetului Mures si in judetul Sibiu (Sibiu, Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Rosia, Racovita, Sura Mare, Turnu Rosu, Sadu, Sura Mica, Boita; zona de munte) vor fi ninsori moderate cantitativ care local vor determina depunerea unui strat de zapada de 10-20 cm.

In zonele de munte ale judetelor Arges si Dambovita se vor semnala ninsori in general moderate cantitativ care local, indeosebi la altitudini de peste 1200 m, vor determina depunerea unui strat de zapada de 10-20 cm.

In judetul Prahova (zona de munte de peste cota 1800 m) se anunta viscol, ninsoare insotita de vant cu viteze la rafala de peste 70-80 km/h care determina vizibilitate de sub 100 m.

In judetele Bistrita-Nasaud si Maramures (Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapus, Somcuta Mare, Tautii-Magheraus, Copalnic-Manastur, Sisesti, Miresu Mare, Satulung, Recea, Dumbravita, Suciu de Sus, Cupseni, Cernesti, Lapus, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Grosi, Ardusat, Coroieni, Grosii Tiblesului, Sacalaseni, Coltau, Vima Mica, Coas, Boiu Mare; zona de munte) va continua sa ninga si local se va depune strat de zapada de 10-20 cm.

Ultimele atentionari sunt in vigoare pana la ora 12:00.