"Am mai avut discutie cu voi si eu si stiu ca doamna premier a fost si mai dura. Se pare ca degeaba. Deci in Romania intra alimente pline de otrava, pline de chimicale, alimente care au calitate mult inferioara fata de aceleasi alimente vandute in tarile de origine. Si eu va intreb, ultima data – eu, personal, de la partid, nu decid eu, Guvernul decide, dar va intreb eu – ce va lipseste sa incepeti acest program de protectie a copiilor romani si de protectie a cetatenilor romani sa nu mai consume alimente otravite? Va lipseste curajul? Daca va lipseste curajul este grav pentru ca barbatia nu se cumpara de la librarie. Va lipseste aparatura? Dotati-va! Va lipsesc specialisti? Aduceti-i.

Sunt deja doi ani de zile de cand am vorbit despre asta si in continuare Romania este inundata de produse contrafacute, de alimente care sunt pline de otrava, de alimente si nu numai de alimente, de produse care au calitate inferioara, pentru ca este Romania si putem face ce vrem acolo. Eu va rog foarte mult sa o luati foarte in serios si, doamna prim-ministru, (…) sa nu mai acceptati intarzieri! Va rog sa le cereti pana la sfarsitul anului care este planul de masuri, necesarul de fonduri si de cand il pun in aplicare. Nu sunt in stare sa protejeze cetatenii romani, sa mearga acasa! Da, sa mai faca un dosar la DNA pentru trafic de influenta. Sa mearga acasa! Posturile in care sunt numiti unii sau altii, nu le mai tratati ca pe niste sinecuri. Asumati-va responsabilitatea, ca oamenii asta asteapta de la noi", a spus Dragnea, citat de libertatea.ro.