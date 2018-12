"M-am intalnit cu conducerile a doua partide unioniste.

Prima intalnire a fost cu conducerea Partidul Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare sunt, dupa care am avut discutii cu conducerea Partidului Liberal Reformator (PLR).

Impreuna cu cele doua partide am ajuns la cateva concluzii si anume:

1.Pana la alegerile locale trebuie realizata o unificare a partidelor unioniste in asa fel incat sa putem valorifica voturile celor 30 la suta unionisti, atat pentru alegerea consiliilor locale, cat si pentru alegerea primarilor. Actualmente in R.Moldova sunt 6-7 partide unioniste, ceea ce genereaza o puternica fragmentare a voturilor.

2. In mod egal, Dodon si Plahotniuc, dar si structurile politice decizionale pe care le controleaza, sunt un rau pentru cetatenii Republicii Moldova si pentru tara, Dodon fiind un pro-rus convins care doreste sa integreze tara in Uniunea Vamala controlata de Moscova, iar Plahotniuc fiind prototipul oligarhului corupt care controleaza institutiile statului in interesul propriei puteri si imbogatiri.

3.Singura solutie care garanteaza securitatea tarii, dar si perspectiva unui trai mai bun pentru romanii din stanga Prutului, este UNIREA Republicii Moldova cu Romania, un proces care necesita un mare efort de explicare catre populatie astfel incat, pe termen mediu, sustinatorii UNIRII cu Romania sa devina majoritari.

4.M-am angajat ca voi fi un partener al politicienilor care doresc unificarea partidelor unioniste, chiar daca nu mai sunt cetatean al Republicii Moldova si in ciuda faptului ca Dodon a promis ca dupa alegeri va interzice unionismul.

Cu ocazia deplasarii la Chisinau, am avut o intalnire si cu premierul Pavel Filip, la solicitarea Domniei Sale. Subiectul discutiei a fost legat in principal de relatia Republicii Moldova cu Uniunea Europeana. I-am impartasit premierului cateva elemente din propria-mi experienta europeana dar si punctul meu de vedere legat de motivele suspendarii asistentei financiare pentru R.Moldova de catre Comisia Europeana si anume:

1.Modificarea legii electorale si nerespectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile ce trebuie aduse legii;

2.Invalidarea de catre justitie a mandatului de primar al Chisinaului, castigat prin vot de Andrei Nastase.

Am discutat si despre calitatea asistentei tehnice pe care Republica Moldova o primeste de la Uniunea Europeana.

In discutie a fost abordat si subiectul UNIRII Republicii Moldova cu Romania, facand o trecere in revista a problemelor interne inclusiv Transnistria, Gagauzia sau Taraklia", a scris Traian Basescu pe Facebook.