Cei care au dorit sa-si petreaca Revelionul la schi in Bulgaria si-au rezervat cu cateva luni bune in avans vacanta datorita cererii crescute pentru Bansko si Pamporovo, unde numarul de turisti straini este in crestere de la an la an.

Voucherele de vacanta au fost folosite de romani si pentru a-si cumpara vacante de sfarsit de an in statiuni balneare, dar si in cele montane, mai putin traditionale pana in acest an - Breaza, Campina, Valea Doftanei, Cheia, Moeciu, Fundata.



"Vacantele din perioada Sarbatorilor de iarna au avut, in acest an, in general, tarife mai ridicate, iar tendinta este de crestere a bugetului alocat fata de anul trecut, fiind cu aproximativ 10-15% mai mare. Bugetul mediu alocat unei vacante in strainatate a fost de 3.000 euro/persoana, variind in functie de destinatia aleasa si tipul de vacanta. S-au cumparat vacante la 2.500 euro pentru un sejur de relaxare, pana la 4.000-5.000 euro si chiar mai mult, pentru un circuit mai complex, in care explorezi mai multe destinatii si care include mai multe activitati", a precizat pentru Agerpres Daniela Shah, coproprietar & Strategy manager Eturia.

Cea mai ieftina vacanta in destinatii exotice: Maroc

Cea mai ieftina vacanta in destinatii exotice a fost in Maroc, 13 zile, pentru care o familie de 2 persoane a platit 3.100 euro. La polul opus, Daniela Shah mentioneaza clientii care au ales pentru vacanta de sarbatori cu familia un circuit personalizat in Hong Kong, Maldive si Japonia, cu activitati deosebite incluse, hoteluri de 5 stele si transferuri private, cu un buget de peste 15.000 euro/persoana.a spus Daniela Shah.

Aceasta precizeaza ca atunci cand isi aleg o vacanta in destinatii exotice, romanii sunt atenti si la durata unei escale, factor care influenteaza destul de mult decizia de achizitie. Clientii sunt mult mai atenti la durata zborurilor, fiind dispusi sa plateasca mai mult pentru a evita timpul pierdut in aeroport, au chiar preferinte legate de companiile aeriene si aleg zborurile cu escala mai scurta, mai ales cand este vorba despre calatoriile cu copiii.

Egiptul, destinatie solicitata pentru petrecerea vacantei de Revelion

De altfel, programele cu zbor charter catre Egipt vor fi reluate din luna februarie si vor fi operate de-a lungul intregului an 2019. In privinta destinatiilor interne, cele mai multe solicitari au fost pentru zona montana si cea balneara",

Cele mai scumpe pachete vandute de Revelion

a precizat Raluca Hatmanu, director de marketing si comunicare Christian Tour.In ceea ce priveste destinatiile externe, cele mai ridicate tarife sunt pentru zona exotica. Cel mai scump pachet vandut de Revelion este un sejur in Dubai, la un hotel de 5 stele, pentru care o familie cu un copil a platit 7.600 de euro.

Pentru destinatiile interne, anul acesta cele mai scumpe pachete de Revelion au fost la un hotel din Baile Felix, unde un apartament a fost rezervat pentru perioada Revelionului cu 11.776 lei, dar si la un hotel din Paltinis, unde un cuplu a platit pentru 7 nopti de cazare 10.423 lei.

Cele mai ieftine pachete turistic pentru Revelion

La polul opus, cel mai ieftin pachet turistic pentru o destinatie interna pe care Christian Tour l-a vandut pana acum pentru Revelion este un pachet care include trei nopti de cazare la o vila in Poiana Brasov, doar cazare si mic dejun, la 1.500 de lei camera.

Pe extern, cel mai ieftin pachet vandut este un circuit cultural de cinci zile in Istanbul, care a costat 200 de euro de persoana. La o diferenta mica se claseaza programul de Revelion in Belgrad, care costa 205 euro de persoana.



"Apetitul calatorilor romani pentru vacante in destinatii exotice este tot mai ridicat. Si anul acesta au ales fie sejururi, fie circuite culturale in astfel de destinatii, motivati atat de destinatia aleasa in sine, cat si de costuri, pentru ca aceste programe nu se mai adreseaza doar celor cu venituri foarte mari", a spus Raluca Hatmanu.

De exemplu, circuitul cultural in Hong Kong de Revelion a costat 1.097 euro/persoana. Solicitat a fost si circuitul cultural in India, care a costat 1.193 de euro/persoana. De asemenea, de succes a fost anul acesta si programul Thailanda Bangkok - Krabi.

Multi romani au ales sa ramana in tara de Craciun

, a spus Adrian Voican, director general BIBI Touring si presedinte al Asociatiei de Promovare si Dezvoltare a Turismului Prahova.

Vanzarile cu vouchere de vacanta au fost de 20-40% din totalul vanzarilor, mai mari pentru vacantele de Craciun. Pentru Revelion, in zona de balneo cea mai solicitata statiune a fost Calimanesti, in crestere de pe locul 2 in 2017, care a inlocuit Baile Felix in topul vanzarilor (in scadere de pe locul 1 in 2017), Baile Govora, Baile Herculane, in crestere de pe locul 6 in 2017.

Pentru Revelion, in zona de munte, Voican precizeaza ca cele mai multe cereri au fost pentru Moeciu-Fundata, Poiana Brasov - in crestere de pe locul 3 in 2017, Sinaia - in scadere de pe locul 2 in 2017, Predeal - in crestere de pe locul 5 in 2017.

"Daca pana acum pentru Bulgaria ca destinatie de Revelion era o crestere constanta, anul acesta cresterea este mai mica si in linii mari cred ca putem vorbi despre un an similar cu 2017. In continuare Bansko este numarul unu detasat, oferind conditii de partii pentru incepatori, intermediari si avansati. Bansko este centru istoric UNESCO, iar oferta de cazare este mare si variata, cu preturi competitive. Cu toate ca Borovets nu este foarte indicat pentru incepatori, ci mai mult pentru avansati, iubitorii de schi au trecut statiunea in preferintele lor pentru Revelion. In ultima vreme se inregistreaza o crestere destul de importanta pentru Pamporovo", a precizat Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner.

Turistii romani sunt interesati de hoteluri bune pentru Revelion

Acesta a subliniat ca in ceea ce priveste cumpararea de vacante in Bulgaria pentru schi exista doua perioade de varf - Revelion si vacanta de iarna a copiilor, la inceputul lunii februarie. Pentru Revelion, turistii romani sunt interesati de hoteluri bune de 4-5 stele, cu demipensiune, spa si cat mai aproape de partie. Un pachet pentru 5 nopti costa, in Bansko, 350-400 euro/persoana. In Pamporovo, pentru un hotel foarte bun, vacanta de Revelion a costat de la 350 euro/persoana/5 nopti.

Potrivit Danielei Toncu, head of leisure Happy Tour, anul acesta destinatiile favorite pentru petrecerea Sarbatorilor de iarna au fost cele interne, in timp ce, pe plan extern, mare cautare au avut-o pietele specifice de Craciun.



"Anul acesta destinatiile favorite ale romanilor pentru a-si petrece sarbatorile de iarna raman cele interne. In ceea ce priveste destinatiile externe, pentru Craciun, cea mai mare vanzare am inregistrat-o pentru Pietele specifice de Craciun, care au devenit din ce in ce mai populare, in top fiind Viena si Munchen. Totodata, Lisabona a fost la mare cautare pentru sarbatorirea Craciunului, iar o surpriza placuta a reprezentat-o destinatia asiatica Singapore. In ceea ce priveste Revelionul, calatorii si-au indreptat atentia catre zone mai calde, pe primul loc aflandu-se Turcia, urmata de Dubai si Grecia", a declarat Daniela Toncu.

Maria Goicea, director de marketing Cocktail Holidays, a precizat ca de Craciun turistii au ales, pe plan extern, in principal destinatiile europene si nu numai, cele mai cautate fiind Israel, Viena, Praga, Sharm el Sheikh.



"Cele mai cautate destinatii de vacanta pentru acest sfarsit de an au fost cele calde cu posibilitati de plaja si de petrecere a timpului liber. Putem enumera astfel: Turcia cu zona Antalya, Egipt, Sharm el Sheikh, Hurghada si programele de Croaziera pe Nil, Emiratele Arabe Unite cu Dubai si Abu Dhabi, Cipru - Larnaca. De altfel dintre destinatiile mentionate mai avem cateva locuri disponibile doar pentru plecarile in Emirate, unde un sejur de Revelion incepe de la 799 euro/persoana cu toate taxele incluse. Restul sunt epuizate.(...) Dintre destinatiile exotice putem enumera: Thailanda, Cuba, Madeira (Portugalia), Maroc si Hong Kong & Macao", a afirmat Goicea.

Potrivit acesteia, turistii care au vrut sa petreaca sfarsitul de an ceva mai aproape de casa s-au orientat spre destinatiile europene precum Lisabona, Viena, Paris, Nisa sau Roma. Cocktail Holidays are oferte pentru programe exotice de Revelion in Varadero (Cuba), de la 1.524 euro/persoana, Thailanda, de la 1.849 euro/ persoana, Hong Kong & Macao, de la 1.749 euro/persoana, dar si pachete pentru Iordania, de la 1.189 euro/persoana si Abu Dhabi/Dubai/Ras Al Khaimah, de la 799 euro/persoana. Pentru City Break-uri in Europa mai sunt disponibile pachete pentru Roma, de la 499 euro/persoana, Nisa, de la 564 euro/persoana si Atena, de la 475 euro/persoana.