UPDATE 13:36- Zece raniti au fost transportati la spitalele din Sibiu.

Accidentul a avut loc pe DN 1, pe centura orasului Avrig, echipajele de prim-ajutor intervenind de urgenta avand in vedere ca exista posibilitatea sa fie ranite 16 persoane.

"Accident rutier pe raza localitatii Avrig, judetul Sibiu, in care au fost implicate doua autoturisme si doua microbuze. Avand in vedere numarul mare de ocupanti, la nivelul judetului Sibiu a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune alertarea tuturor echipajelor medicale SMURD si SAJ disponibile din zona. Din primele informatii furnizate de apelantul la numarul 112, exista posibilitatea sa fie 16 persoane implicate. La fata locului intervin cinci echipaje de prim-ajutor SMURD, o unitate de terapie intensiva SMURD, o autospeciala de victime multiple, cinci echipaje medicale SAJ si autospeciala CBRN", se arata in comunicat, potrivit dcnews.ro.

Initial, ISU Sibiu a anuntat patru raniti. In zona accidentului, traficul rutier este blocat, fiind deviat prin Avrig.