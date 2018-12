Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca "din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Filiasi este intrerupta. Din acest motiv, trenul InterRegio 1822, care se deplaseaza pe relatia Arad - Bucuresti Nord, este oprit in linie curenta intre statiile CF Budieni si Copacioasa, in judetul Gorj".

De asemenea, "pe sectia de cale ferata 202 Simeria - Filiasi, la kilometrul feroviar 112+800 de metri, la iesirea din statia CF Strambuta spre Craiova (judetul Hunedoara) un arbore s-a prabusit peste calea ferata. Circulatia feroviara este oprita. Trenul Regio 2082 Petrosani - Craiova si-a intrerupt deplasarea".

Circulatia feroviara este intrerupta pe magistrala 900, intre statiile CF Toplet si Valea Cernei, in judetul Caras-Severin, dupa ce firul de inalta tensiune a fost rupt de mai multe crengi de copac, care au cazut. Trenul IR 1696, care se deplasa pe relatia Timisoara - Bucuresti stationeaza in linie curenta.

In egala masura, din pricina lipsei de tensiune in reteaua de contact, circulatia feroviara este oprita pe magistrala 200, intre statiile CF Varadia si Zam, in judetul Arad. Astfel, doua trenuri si-au intrerupt deplasarea. Trenul IR 473-2, care se deplaseaza pe relatia Curtici - Bucuresti stationeaza aproape de statia CF Varadia, iar trenul IR 472-1, care se deplaseaza pe relatia Bucuresti - Budapesta este oprit in statia CF Zam, noteaza stirileprotv.ro.